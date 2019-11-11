أحمد ريان عن تسجيله هدف الفوز: هذه تعليمات شوقي غريب

تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

أحمد ياسر ريان

عبر أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتسجيل هدفه القاتل في مرمى غانا، الذي منح الفراعنة الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.

وسجل ريان الهدف الثالث لمصر الذي قاد الفريق للفوز، بثلاثة أهداف لهدفين، ، بعد ركنية، نفذها رمضان صبحي عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد ياسر ريان برأسه في الشباك. وتحدث مهاجم الفراعنة، عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "نفذت تعليمات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، الذي طالبني باستغلال الكرات العرضية، والتمركز