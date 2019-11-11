رياضة

أحمد ريان عن تسجيله هدف الفوز: هذه تعليمات شوقي غريب

تحرير:علي الزيني ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
عبر أحمد ياسر ريان، مهاجم منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتسجيل هدفه القاتل في مرمى غانا، الذي منح الفراعنة الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
وسجل ريان الهدف الثالث لمصر الذي قاد الفريق للفوز، بثلاثة أهداف لهدفين، ، بعد ركنية، نفذها رمضان صبحي عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد ياسر ريان برأسه في الشباك. وتحدث مهاجم الفراعنة، عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "نفذت تعليمات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، الذي طالبني باستغلال الكرات العرضية، والتمركز
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أكرم توفيق: كنا واثقون من تحقيق الفوز

أعرب أكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن إندهاشه الكبير من الفرص المحققة التي سنحت للمنتخب الوطني أثناء مباراة غانا لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل لتسجيل الاهداف داخل شباك المنتخب الغاني، مؤكدا على أن اللاعبين كانوا على ثقة تامة في تحقيق الفوز رغم تأخرهم بهدفين خلال بعض فترات المباراة، كما أكد أن الفوز على منتخب غانا خطوة هامة ضمن خطوات المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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علاء عبد العزيز: هدفنا العلامة الكاملة

كشف علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الوطني تحت 23 عامًا بأن الروح التي ظهرت على لاعبي المنتخب خلال مباراة اليوم لم يرها قبل ذلك، حيث أكد في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة غانا أن اللاعبين المصابين قرروا البقاء وعدم ترك المعسكر؛ رغبة منهم في مساندة زملائهم بالمنتخب. وأضاف عبدالعزيز أن مباراة اليوم صفحة وتم طيها، مؤكدًا أنه من الغد سيتم التركيز على مباراة منتخب الكاميرون لتحقيق العلامة الكاملة والفوز بمباريات دور المجموعات في البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: مصر لا تستحق الفوز.. وقدمنا مباراة كبيرة

وجه إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي التهنئة إلى منتخب مصر عقب فوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
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إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: مصر لا تستحق الفوز.. وقدمنا مباراة كبيرة

وجه إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي التهنئة إلى منتخب مصر عقب فوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
شوقي غريب

شوقي غريب: غانا سجلت الهدف الثاني وأنا أصلي

عبر شوقي غريب المدير الفني المنتخب الوطني الأولمبي، عن سعادته بالفوز على غانا، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
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رمضان صبحي الأفضل في مباراة مصر وغانا

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
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المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.
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