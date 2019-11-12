احذر.. الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ ص

الالتهاب الرئوي - صورة أرشيفية

أعلنت وكالات صحية عالمية، أن الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية، وأنه قد قتل ما يربو على 800 ألف طفل خلال العام الماضي، وذلك رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه. وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية 4 وكالات صحية أخرى، الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات: "إن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم".ويعد الالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وهو عبارة عن تلوث في الرئتين، ويسبب السعال وارتفاع درجة