محتجون لبنانيون يقطعون الطريق بين طرابلس وبيروت

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص

احتجاجات لبنان - صورة أرشيفية

قطع محتجون لبنانيون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. واكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، مساء أول من أمس الأحد، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان.

ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل، محملين إياها مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على نحو غير مسبوق، ومطالبين باستقلال القضاء ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.وأقام المتظاهرون منصة ضخمة بها مكبرات صوتية في ساحة الشهداء