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محتجون لبنانيون يقطعون الطريق بين طرابلس وبيروت

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص
احتجاجات لبنان - صورة أرشيفية
احتجاجات لبنان - صورة أرشيفية
قطع محتجون لبنانيون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، وذلك بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. واكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، مساء أول من أمس الأحد، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان.
ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل، محملين إياها مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على نحو غير مسبوق، ومطالبين باستقلال القضاء ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.وأقام المتظاهرون منصة ضخمة بها مكبرات صوتية في ساحة الشهداء
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الاردن

إحباط استهداف دبلوماسيين من أمريكا وإسرائيل بالأردن

أحبطت المخابرات الأردنية عمليات استهداف لعاملين اثنين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، وللجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر. وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم الثلاثاء، خطط متهمان لاستخدام الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بالمركبات، لتنفيذ العمليات، لكن حال رجال المخابرات دون ذلك، وتم القبض عليهما نهاية يوليو الماضي. وأحيل المتهمان إلى محكمة أمن الدولة، ووجهت تهم جنايتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية لكل منهما، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل

أعلنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، وذلك بعيد اغتيال تل أبيب بهاء أبو العطا القيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، للصحفيين في اتصال هاتفي: "هناك نيران كثيفة". وفي وقت لاحق، أوضح الجيش أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر أطلقت نحو 50 قذيفة صاروخية بتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 20 منها، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي

اغتيال قيادي في سرايا القدس.. ونتنياهو: أنا المسؤول

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا. وأعلنت وكالة "روسيا اليوم"، أن أبو العطا وزوجته قتلا، فيما أصيب شخصان آخران إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "كان بمثابة قنبلة موقوتة".
قوات-الاحتلال-في فلسطين

«بينهم 75 طفلا».. إسرائيل تعتقل 417 فلسطينيا أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلا إداريا. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطنا من مدينة القدس، و30 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطنا.
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سعد-الحرير

بعد استقالته.. الحريري يطالب مناصريه عدم النزول للشوارع

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، جمهور تيار المستقبل الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه، بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له، داعيًا، كافة أنصاره وداعميه وجمهور تيار المستقبل، إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي الشرطة والحفاظ على الهدوء، مشددا على أن منع أي انزلاق إلى الاستفزازات هو مهمة الجميع في البلاد. وكانت مسيرات كبيرة بالسيارات والدراجات النارية وتضم أشخاصا يؤيدون الحريري، قد جابت شوارع العاصمة بيروت، مرددين الهتافات الداعمة له، ورفعوا أعلام لبنان وتيار المستقبل.
الرئيس-اللبناني (1)

الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».
احتجاجات لبنان

الجيش اللبناني يبدأ انتشارًا واسعًا في العاصمة بيروت

بدأت القوات المسلحة اللبنانية تعاونها مجموعات كبيرة من قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشارا واسعا في العاصمة بيروت، لاسيما في الميادين والساحات الرئيسية التي كانت مقرا للتظاهرات والاعتصامات على مدى 13 يوما منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، إذ أحاطت وحدات الجيش والقوى الأمنية بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) لتأمينه بعد حالة الكر والفر والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة وسط بيروت بين مجموعات المواطنين الرافضين للمظاهرات من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.
سعد الحريري

رويترز: الحريري يتجه للاستقالة من منصبه اليوم أو غدا

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وسط الاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومته منذ أيام، مضيفا أن الحريري قد يعلن الاستقالة، اليوم أو غدا الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.
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