سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك بلوم، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك البركة، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني،