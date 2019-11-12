إرهاب

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
وتابع المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 4 من مسلحي داعش خلال غارة أخرى في منطقة أشين في ننجارهار، مشيرين إلى أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة خلال نفس الغارة. ولم تعلق حركة طالبان أو تنظيم داعش على هذه العمليات حتى الآن.يذكر أنه قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم
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جماعات-ارهابية

الإفتاء: الحرب على الإرهاب لا تنتهي بمقتل القادة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست وقفا على أشخاص ولا تنحصر في أفراد تنتهي بانتهائهم، بل هي حرب على أفكار خاطئة ومعتقدات فاسدة يلزم عنها سلوك عدواني متطرف وعداء مدمّر للتحضر والعمران، مضيفة: "إننا نخطئ كثيرا إذا اعتقدنا أن الإرهاب سوف ينحصر بمقتل إرهابي أو محاكمته، فمقتل قادة الإرهاب لا يتعدى كونه ضربات موجعةً تؤلمهم وتُربِك حساباتِهم، ولكنها لا تقضي على أفكارهم بالكلية"، جاء في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، نشرته اليوم الثلاثاء.
حركة-طالبان

مقتل قائد من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد من حركة (طالبان) في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم (لوجار) بوسط البلاد. وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الغارة الجوية حدثت في منطقة (محمد أغا) بإقليم لوجار، مساء أمس السبت، مضيفة أن القائد كان متورطا في مقتل 3 قضاة أفغان منذ 3 أيام بعد أن تم نصب كمين لسيارتهم. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الغارة الجوية.
داعش

مقتل 13 داعشيًا في مقاطعتي نانجارهار وكونار بأفغانستان

قال مسؤولون عسكريون في الجيش الأفغاني اليوم السبت، إن القوات شنت سلسلة من الغارات الجوية أدت إلى مقتل 13 مسلحا من جماعة داعش خراسان في مقاطعتي نانجارهار وكونار الشرقية بأفغانستان. ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المسئولين إن الغارات الجوية استهدفت منطقة أتشين بمقاطعة نانجارهار أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من الجماعة الإرهابية. وأضاف المسئولون، أن الغارات الجوية استهدفت أيضا منطقة ديه بالا في نانجارهار أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي الجماعة، ومنطقة تسوكي في مقاطعة كونار وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين من جماعة داعش.
الجيش-الجزائرى

مقتل إرهابي وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، القضاء على إرهابي مطلوب بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة" ، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة"، تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.
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حركة-طالبان

مقتل قائد من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد من حركة (طالبان) في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم (لوجار) بوسط البلاد. وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الغارة الجوية حدثت في منطقة (محمد أغا) بإقليم لوجار، مساء أمس السبت، مضيفة أن القائد كان متورطا في مقتل 3 قضاة أفغان منذ 3 أيام بعد أن تم نصب كمين لسيارتهم. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الغارة الجوية.
حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
طالبان

مقتل 18 من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان

قتل نحو 18 من رجال الشرطة المحلية بولاية قندوز شمالي أفغانستان، في هجوم لحركة طالبان، ونقلت وكالة "بجواك" المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 18 من رجال الشرطة المحلية بهجوم لحركة طالبان، في منطقة علي عباد، بولاية قندوز، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار.
حركة-طالبان

مقتل 19 مسلحا من «طالبان وداعش» في غارات بأفغانستان

قُتِل ما لا يقل عن 19 مسلحا من حركة "طالبان" وجماعة "خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، في سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأفغانية في خمسة أقاليم في البلاد. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أقاليم بلخ وبكتيكا وزابل وجازني وهلمند، موضحين أن الغارة الجوية في إقليم بلخ الشمالي أسفرت عن مقتل 6 من مسلحي "طالبان"، وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 5 من عناصر "طالبان" في بكتيكا شرقي البلاد.
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