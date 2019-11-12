مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

داعش - صورة أرشيفية

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.

وتابع المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 4 من مسلحي داعش خلال غارة أخرى في منطقة أشين في ننجارهار، مشيرين إلى أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة خلال نفس الغارة. ولم تعلق حركة طالبان أو تنظيم داعش على هذه العمليات حتى الآن.يذكر أنه قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم