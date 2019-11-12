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رئيس أفغانستان: الاتفاق مع طالبان على مبادلة سجناء

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
حركة طالبان - صورة أرشيفية
حركة طالبان - صورة أرشيفية
قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستفرج عن اثنين من قادة حركة طالبان البارزين وزعيم بحركة حقاني في مقابل إطلاق سراح أمريكي وأسترالي اختطفا عام 2016. وقررت الحكومة الإفراج عن القيادي أنس حقاني واثنين من قادة طالبان في إطار مبادلة سجناء في اتفاق قد يمهد الطريق أمام محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وخطفت طالبان الأمريكي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس آب 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
من ناحية أخرى، نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين.وقال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة
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إعصار بلبل (2)

«بلبل» يقتل 20 شخصا ويشرد مليونين في الهند وبنجلاديش

لقي 20 شخصا حتفهم، ونزح أكثر من مليونين إلى مراكز إيواء، ليل السبت، بسبب الإعصار "بلبل"، الذي ضرب سواحل الهند وبنجلاديش، مصحوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة، ما أجبر السلطات على إغلاق المواني والمطارات في البلدين، بحسب ما أعلنه مسؤولون، اليوم الأحد.. ففي ولاية غرب البنغال الهندية مات 10 أشخاص، بينهم شخصان لقيا مصرعهما جراء سقوط أشجار على منزليهما، فيما توفي آخر إثر سقوط أغصان في كلكاتا، كما لقي شخصين مصرعهما في ولاية أوديشا المجاورة، بحسب ما أوردت وكالة "برس تراست"
إعصار - أرشيفية

عمليات إجلاء واسعة بسبب إعصار «بلبل» في بنجلاديش

أجلت سلطات بنجلاديش مئات الآلاف من المواطنين عن الجزر والقرى الساحلية، في انتظار إعصار "بلبل" الذي من المتوقع أن يجتاح البلاد في وقت لاحق من اليوم السبت. وذكر مسؤولون محليون، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن نحو مائة ألف شخص قد تركوا مناطقهم هربا من الإعصار الذي تبلغ سرعة رياحه 120 كم في الساعة. ومن جانبه .. أكد وزير إدارة الكوارث والإغاثة محمد شاه كمال وجود خطط لإجلاء 1.5 مليون شخص قبل أن يضرب الإعصار سواحل البلاد في الساعة الثامنة من مساء اليوم تقريبا.
مروحية تايجر الألمانية

رئيس أوكرانيا: كييف أول من اخترعت الطائرة المروحية في العالم

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "إن بلاده أول من اخترعت الطائرة المروحية والمحرك الصاروخي في العالم". ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن زيلينسكي إشارته في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى أن الأوكرانيين أهدوا البشرية أول طائرة هليكوبتر ومحركات الصواريخ والقمر الصناعي، إلى جانب النموذج الأولي للأشعة السينية والأقراص المضغوطة التي تستخدم في تخزين البيانات.
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

مقتل شرطي وإصابة 3 في انفجار سيارة جنوبي أفغانستان

قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "قندهار" جنوبي أفغانستان. وذكرت الشرطة الأفغانية في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، أن الانفجار وقع في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي" قرب معسكر للجيش في منطقة "شاه والي كوت" بقندهار. وأوضح البيان أنه تم استخدام سيارة "هامفي" محملة بالمتفجرات في الحادث الذي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
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-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

مقتل وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة متفجرات بأفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الخميس مقتل وإصابة ما لا يقل عن 31 من مسلحي طالبان والمدنيين إثر انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في إقليم جوزجان شمال أفغانستان. وقال فيلق "شاهين 209" -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الحادث وقع مساء يوم الأربعاء في قرية "بازاراك جانجال أريج" التابعة لمنطقة مارديان، حيث كان مسلحو طالبان ينقلون القنابل والمواد المتفجرة، في طريقهم من منطقة شاهار بولاك بإقليم بلخ إلى منطقة مارديان.
انفجار في أفغانستان

إصابة 11 شخصا في تبادل إطلاق نار على الحدود الباكستانية الأفغانية

أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أن 6 جنود و5 مدنيين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية بين قوات الأمن من الجانبين. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن قوات الأمن الأفغانية أطلقت قذائف الهاون ورشاشات ثقيلة من منطقة ناري في مقاطعة كونار، مستهدفة السكان المدنيين في قرية أروندو في شيترال.
سامح-شكرى (2)

الخارجية تعلق على مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي

رحبت الخارجية المصرية، بإعلان الجانب الأمريكي نجاحه في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل (داعش) والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف.
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