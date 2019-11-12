«اقتحام قسم التبين ودير مواس» أبرز محاكمات الثلاثاء
محكمة جنايات شبرا تنظر اتهام شقيقين بسرقة مكتب محامي تعرف على سيارتهما من كاميرات المراقبة واستوقفها فى الطريق حينما قابلها مصادفة فأطلقا النيران عليه وقتلاه
تحرير:سماح عوض الله
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
تنظر القضية هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
خلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التى أكدت أن المتهمين نفذوا تكليفات مكتب الإرشاد، وهاجموا قسم التبين، وتعدوا
تنظر القضية هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
خلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التى أكدت أن المتهمين نفذوا تكليفات مكتب الإرشاد، وهاجموا قسم التبين، وتعدوا على قواته، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وذلك بعد أن ارتكبوا جرائم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
ووصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم مفسدون فى الأرض، خانوا الوطن وأمانته وسعوا إلى خرابه، تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، تدّعي امتلاك الدين لحكم أتباعها الذين عاثوا فى الأرض فسادًا وقتلًا وتخريبًا وحرقًا، دون أن يراعوا حرمة الوطن وأمنه.
كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة، يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بقيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
أحداث دير مواس
تستكمل المحكمة العسكرية بأسيوط نظر إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين في أحداث عنف وقعت بمركز دير مواس إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة التى تعود إلى عام 2013، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين.
كانت المحكمة العسكرية قد أدانت المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد محاكمتهم أمام محكمة عسكرية أخرى بتهم من بينها تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.
قتل محامي شبرا
تضم قائمة المحاكمات نظر الدائرة السادسة جنايات، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اتهام شقيقين بقتل محامٍ وإصابة آخر، أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة المحامي وإصابة الثانى.
ترجع أحداث القضية إلى تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبيّن أن المجنى عليه يدعي «محمد. ز»، 35 عامًا، محام تعرض زميله «همام. أ»، 37 عامًا، محام، لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها، فاتصل به لمقابلته.
وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شاهدا السيارة التي استخدمت في واقعة السرقة، لذا قاما بالإمساك بالسيارة، ووجدوا بها بعض المسروقات التي سرقت بمكتبه، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة، قام بالهرب، وفوجئوا بعدها بقيام اثنين يطلقان وابل من الطلقات النارية بطريقة عشوائية، ما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالصدر، توفى على إثرها.
أكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب الواقعة ح «م.م»، 36 عامًا، وشقيقه «إ.م.م»، وتم ضبطهما بشقة أحد أقاربهم بمدينة السلام.