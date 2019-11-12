«اقتحام قسم التبين ودير مواس» أبرز محاكمات الثلاثاء

محكمة جنايات شبرا تنظر اتهام شقيقين بسرقة مكتب محامي تعرف على سيارتهما من كاميرات المراقبة واستوقفها فى الطريق حينما قابلها مصادفة فأطلقا النيران عليه وقتلاه

تحرير:سماح عوض الله ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.

تنظر القضية هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل. خلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التى أكدت أن المتهمين نفذوا تكليفات مكتب الإرشاد، وهاجموا قسم التبين، وتعدوا