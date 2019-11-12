رياضة

برشلونة يصطدم بأتلتيكو في السوبر الإسباني

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
برشلونة
برشلونة
سحبت أمس الإثنين قرعة كأس السوبر الإسباني، الذي من المنتظر أن تحتضنه المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي برشلونة بطل الدوري الإسباني وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا إضافة إلى أتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الدوري، وشارك في سحب القرعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وجايا لاعب فالنسيا، وبوسكيتس لاعب برشلونة، وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد، وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.
وحال نجح ريال مدريد وبرشلونة، في الفوز في نصف النهائي، فسيشهد الدور النهائي كلاسيكو جديد ينتظره عشاق وجماهير الفريقين. وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم 8 يناير، وسيخوض برشلونة مواجهة أتلتيكو في اليوم التالي، وستقام المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته. يذكر أن بطولة السوبر الإسباني، ستقام في السعودية
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كوت ديفوار (1)

كوت ديفوار تسعى لحسم تأهلها عبر بوابة جنوب إفريقيا

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجيبوتي سوليمان أحمد دجمال، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وسامويل بوادوتاكام، بينما سيكون بوبو تراوري حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
رونالدو وساري

رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
دييجو-سيميوني (3)

سيميوني يغيب عن أتلتيكو مدريد في السوبر بالسعودية

يتغيب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد، عند المشاركة في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل والذي سيقام في السعودية، حيث ينتظر الروخيبلانكوس مواجهة برشلونة في نصف النهائي يوم 9 يناير، والتي ستقام يوم 8 يناير، على أن يواجه في المباراة النهائية إن تأهل إليها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني لن يتواجد على مقاعد بدلاء الروخيبلانكوس ضد برشلونة، أو في المباراة النهائية حال تخطى الفريق الكتالوني.
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دييجو-سيميوني (3)

سيميوني يغيب عن أتلتيكو مدريد في السوبر بالسعودية

يتغيب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد، عند المشاركة في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل والذي سيقام في السعودية، حيث ينتظر الروخيبلانكوس مواجهة برشلونة في نصف النهائي يوم 9 يناير، والتي ستقام يوم 8 يناير، على أن يواجه في المباراة النهائية إن تأهل إليها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني لن يتواجد على مقاعد بدلاء الروخيبلانكوس ضد برشلونة، أو في المباراة النهائية حال تخطى الفريق الكتالوني.
السوبر السعودي

بمشاركة 4 فرق.. السعودية تستقبل كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، التي قالت إن جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، توسط لكي يتم اختيار المملكة العربية السعودية، دون أن يحصل اللاعب على أي عمولة من أجل ذلك الأمر، وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة من الثامن من شهر يناير المقبل وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا، وستجرى القرعة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
أتليتكو مدريد

موراتا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على إسبانيول

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على نظيره إسبانيول، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وسجل سيرجي داردير هدف التقدم، وأدرك آنخل مارتين كوريا هدف التعادل لأتلتيكو، وأضاف موراتا الهدف الثاني، واختتم كوكي ثلاثية الأتليتي، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد، لكن بمباريات أقل، وفي المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
فالنسيا

إشبيلية يترك الصدارة لبرشلونة بتعادل أمام فالنسيا

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، سجل لوكاس أوكامبوس هدف التقدم للضيوف، فيما أدرك روبين سوبرينو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، وبنفس النقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ليجانيس حاليًّا.
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