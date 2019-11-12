برشلونة يصطدم بأتلتيكو في السوبر الإسباني

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

برشلونة

سحبت أمس الإثنين قرعة كأس السوبر الإسباني، الذي من المنتظر أن تحتضنه المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي برشلونة بطل الدوري الإسباني وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا إضافة إلى أتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الدوري، وشارك في سحب القرعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وجايا لاعب فالنسيا، وبوسكيتس لاعب برشلونة، وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد، وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.

وحال نجح ريال مدريد وبرشلونة، في الفوز في نصف النهائي، فسيشهد الدور النهائي كلاسيكو جديد ينتظره عشاق وجماهير الفريقين. وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم 8 يناير، وسيخوض برشلونة مواجهة أتلتيكو في اليوم التالي، وستقام المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته. يذكر أن بطولة السوبر الإسباني، ستقام في السعودية



وحال نجح ريال مدريد وبرشلونة، في الفوز في نصف النهائي، فسيشهد الدور النهائي كلاسيكو جديد ينتظره عشاق وجماهير الفريقين.



وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم 8 يناير، وسيخوض برشلونة مواجهة أتلتيكو في اليوم التالي، وستقام المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.



يذكر أن بطولة السوبر الإسباني، ستقام في السعودية لثلاث سنوات قادمة، بناء على الاتفاق الذي تم بين رابطة الدوري الإسباني (الليجا) والهيئة العامة للرياضة في السعودية، مقابل 40 مليون يورو سيحصل عليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



يذكر أن برشلونة توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني بالتغلب على إشبيلية بنتيجة 2-1.



ويحمل برشلونة الرقم القياسي كأكثر من توج بالسوبر الإسباني بواقع 13 مرة، مقابل 10 ألقاب لريال مدريد و3 ألقاب لديبورتيفو لاكورونيا.