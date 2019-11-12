الري تعلن حالة الطوارئ استعدادا لـ«النوات»

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

نوة بالإسكندرية - صورة أرشيفية

أعلنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، إذ تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للنوات المقبلة، من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، وأيضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة. وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التشديد على كل أجهزة الوزاره باستمرار حالة الاستعداد، وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكافة منشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات وأعمال التطهير للترع والمصارف.

يذكر أن تقرير لقطاع التوسع الأفقى بوزارة الري، كشف في أكتوبر الماضي، أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على المجاري المائية، والتى تسهم بشكل كبير فى ترشيد استخدام المياه