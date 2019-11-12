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الري تعلن حالة الطوارئ استعدادا لـ«النوات»

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
نوة بالإسكندرية - صورة أرشيفية
نوة بالإسكندرية - صورة أرشيفية
أعلنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، إذ تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للنوات المقبلة، من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، وأيضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة. وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التشديد على كل أجهزة الوزاره باستمرار حالة الاستعداد، وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكافة منشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات وأعمال التطهير للترع والمصارف.
يذكر أن تقرير لقطاع التوسع الأفقى بوزارة الري، كشف في أكتوبر الماضي، أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على المجاري المائية، والتى تسهم بشكل كبير فى ترشيد استخدام المياه
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

اليوم ارتفاع في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير عن ضحية قطار طنطا: «غفل الكمسري وقفز»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كمسري قطار «كفر الزيات– طنطا»، طلب من الشاب أحمد مبروك، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بمركز الزيات، إظهار الكارنيه الخاص به لتدخينه السجائر، موضحًا أن الكمسري حاول منعه من شرب السجائر إلا أنه صمم على شرب السيجارة. وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بـ«برنامج 90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم، أن الكمسري قام باستدعاء مندوب الشرطة من أجل عمل محضر لعدم استجابته للأوامر، وبمجرد التفاته للحديث مع المندوب فوجئ بأن الشاب قفز من القطار أثناء دخوله للمحطة، منوهًا بأن سرعة القطار كانت بطيئة.
الدكتور-عاشور-أحمد-عمري-رئيس-الهيئة-العامة-لتعليم-الكبار-ومحو-الأمية

هيئة تعليم الكبار: لدينا 18 مليون أمي في مصر (فيديو)

كشف رئيس الجهاز التنفيذ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عاشور عمري، اليوم الإثنين، عن نسبة الأمية في مصر، قائلًا، لدينا حوالي 18 مليون أمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية وتخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتي تتلخص في عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

للمرة الثانية.. شاب يلقي بنفسه من القطار بسبب غرامة التدخين

لم يمر سوى أيام قليلة على واقعة قطار «الإسكندرية- الأقصر»، التي بدأت أحداثها عندما استوقف كمسري شابين يعملان في بيع الميداليات، وطلب تذكرتي الركوب منهما، وتبين عدم حملهما تذاكر، فطالبهما بدفع ثمن التذكرة وغرامة بإجمالي 70 جنيها، وأصر على دفعهما المبلغ وإلا تسليمها للشرطة، وأجبرهما على القفز من القطار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، إلا أن هذه الواقعة تتكرر اليوم بوفاة شخص آخر بعد مشادات كلامية بينه وبين كمسري «قطار كفر الزيات– طنطا»، بسبب غرامة التدخين، أدت هذه المشادة إلى قفز الشاب من القطار أثناء سيره ووفاته في الحال.
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طقس-معتدل (1)

طقس اليوم.. شبورة واحتمالية سقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.
محافظ إسكندرية يسلم متضرري الأمطار3

محافظ الإسكندرية يُسلم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب بنطاق حي غرب المحافظة، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه جرى حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة لتكون ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (1)

ناسا: إعصار «غير عادي» وسحابة عملاقة تقترب من مصر

أفادت "سكاي نيوز" عربية، أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، نشرت صورة تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية". وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط. وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.
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مصر للطيران تطالب المسافرين بالتواجد قبل الإقلاع بـ3 ساعات

طالبت شركة مصر للطيران عملاءها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية غدا الجمعة، من مطار برج العرب بالإسكندرية، بضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أن ذلك يأتي لضمان الوصول في الموعد المحدد، لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غدا على محافظات الوجه البحري.
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