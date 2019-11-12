فان دايك يكشف عن سبب عدم احتفاله أمام السيتي

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

ليفربول

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن السبب وراء عدم احتفاله بهدف زميله فابينيو الأول في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي فاز بها ليفربول أول أمس بنتيجة 3-1 على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ليتسع الفارق بين الليفر وأقرب منافسيه إلى 8 نقاط في الصدارة، وطالب لاعبو السيتي الحصول على ركلة جزاء، إثر لمس الكرة ليد أرنولد، قبل أن ترتد الكرة ويسجل فابينيو الهدف الأول لليفربول، واحتفل اللاعبون مع زميلهم عدا فان دايك الذي التزم الهدوء.

وقال فان دايك، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "بعد كل هدف أصبح يتوجب عليك التوقف، لذلك لم أحتفل، لكن في النهاية بعد اللجوء إلى تقنية الفار واحتساب الهدف، كان يجب الاستمرار في اللعب". وأضاف: "أعتقد أنني رأيت الكرة تلمس يد برناردو سيلفا، وربما بعد ذلك لمست يد أرنولد.. ماذا يمكنني قوله؟

وقال فان دايك، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "بعد كل هدف أصبح يتوجب عليك التوقف، لذلك لم أحتفل، لكن في النهاية بعد اللجوء إلى تقنية الفار واحتساب الهدف، كان يجب الاستمرار في اللعب".



وأضاف: "أعتقد أنني رأيت الكرة تلمس يد برناردو سيلفا، وربما بعد ذلك لمست يد أرنولد.. ماذا يمكنني قوله؟ يمكنني قول الكثير من الأشياء، لكن بعد احتساب تقنية الفار الهدف لنا، فعلينا قبول القرار".



وتابع: "فارق الـ8 نقاط؟ نشعر جميعًا أن هناك الكثير من المباريات المتبقية، ويمكن أن تحدث الكثير من الأمور من الآن وحتى منتصف شهر مايو، لذا فإن ما يمكننا القيام به حاليًا هو الحفاظ على لياقتنا، والفريق يحتاج للجميع، ونبذل أقصى ما لدينا".



