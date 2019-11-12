رياضة

فان دايك يكشف عن سبب عدم احتفاله أمام السيتي

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
ليفربول
ليفربول
تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن السبب وراء عدم احتفاله بهدف زميله فابينيو الأول في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي فاز بها ليفربول أول أمس بنتيجة 3-1 على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ليتسع الفارق بين الليفر وأقرب منافسيه إلى 8 نقاط في الصدارة، وطالب لاعبو السيتي الحصول على ركلة جزاء، إثر لمس الكرة ليد أرنولد، قبل أن ترتد الكرة ويسجل فابينيو الهدف الأول لليفربول، واحتفل اللاعبون مع زميلهم عدا فان دايك الذي التزم الهدوء.
وقال فان دايك، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "بعد كل هدف أصبح يتوجب عليك التوقف، لذلك لم أحتفل، لكن في النهاية بعد اللجوء إلى تقنية الفار واحتساب الهدف، كان يجب الاستمرار في اللعب". وأضاف: "أعتقد أنني رأيت الكرة تلمس يد برناردو سيلفا، وربما بعد ذلك لمست يد أرنولد.. ماذا يمكنني قوله؟
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كوت ديفوار (1)

كوت ديفوار تسعى لحسم تأهلها عبر بوابة جنوب إفريقيا

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجيبوتي سوليمان أحمد دجمال، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وسامويل بوادوتاكام، بينما سيكون بوبو تراوري حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
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رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
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بيرناردو-سيلفا (2)

سيلفا يخشى التعليق على تحكيم مباراة ليفربول

أعرب البرتغالي بيرناردو سيلفا عن غضبه من مستوى التحكيم، في مباراة أمس التي خسرها فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول بنتيجة 3-1، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وقدم ليفربول عرضا جيدا وتفوق خططيا على ضيفه، لكن مانشستر سيتي استحق الحصول على ركلة جزاء واحدة على أقل تقدير، بعدما لمست الكرة ذراع مدافع ليفربول ترينت ألكسندر- أرنولد في مناسبتين، دون أن يحتسب الحكم شيئا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وبهذه النتيجة يتخلف مانشستر سيتي وراء المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.
يورجن كلوب

كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
محمد صلاح

الصحف الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول على السيتي

علقت الصحف الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، على فوز ليفربول اليوم على مانشستر سيتي، حيث أشارت العديد من الصحف إلى اتساع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لتسع نقاط . وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويبقي في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الوصيف.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
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