جريمة

6 وفيات و10 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
حادث ميكروباص- أرشيفية
حادث ميكروباص- أرشيفية
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، مما تسبب فى مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين إصابات بالغة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مصنع شهير بمنطقة الحادث، وبادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف وشرطة النجدة، لنقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى، وعلى الفور وصلت 8 سيارات إسعاف إلى المكان، بادرت بنقل المصابين، فيما تمت مناظرة الجثامين ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث.
وأعلنت مديرية الصحة ببني سويف بيانات المصابين والوفيات، تمهيدا لاستدعاء أسرهم، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: شحاتة محمد الديرى، 48 سنة، مقيم بني مزار المنيا، ورضا صبحي صابر، 27 سنة، مقيم بولاق الجيزة، إضافة إلى جثث 4 آخرين مجهولين البيانات إذ لم يكن بحوزتهم أوراق رسمية تدل على هويتهم. المصابون
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مباحث-مصنفات

الشرطة تداهم قناة قضائية مخالفة في أكتوبر

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى (إحدى القنوات الفضائية) بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم"، وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.
محكمة-ارشفية

المشدد 3 سنوات لمتهم بحرق نقطة المنيب

قضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر فى إعادة محاكمتهما بقضية التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتخريب العمدي بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، والمتهم الصادر له حكم الإدانة هو عمر أحمد، بينما برأت المحكمة المتهم مهاب نبيل، و صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (6)

المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة في الظروف الخاصة

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي روشتة للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة لا سيما مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
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مد أجل الحكم فى «خلية حلوان» لـ25 نوفمبر

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم على 32 متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقتل عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وظابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، للمداولة بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية بشأن إعدام 7 متهمين هم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة برأس غارب

شهدت منطقة الكيلو 40، بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة- رأس غار بمحافظة البحر الأحمر، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، نقلوا إلى مستشفى الغردقة العام بواسطة سيارتي إسعاف لتلقى العلاج، وكشفت التحريات الأولية أن المصابين من أسرة واحدة وهم (أب وأم وطفلاهما)، وتبين من الفحص الأولى أن حالتهم مستقرة، وأنهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة فى الجسم، وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
انقلاب-سيارة-شرطة

بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
حادث- مروري- في -الكويت (1)

بالأسماء.. مصرع 5 مصريين في حادث مروري بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، متابعتها مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بالكويت، والوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدى الشركة التي يعملون بها، إذ تلقت الوزارة تقريرا عاجلا، عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشارت فيه أن الحادث وقع اليوم أثناء توجه ميكروباص شركة «تشيد الجزيرة» رقم: 94375/7 إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملا.
اسعاف (2)

إصابة 13 مجند أمن مركزي في انقلاب «لوري شرطة»

أصيب اليوم السبت، 13 مجندا بقوات الأمن المركزي، بإصابات متفرقة بالجسد، تنوعت ما بين ما بين كسور واشتباه في كسور بالأقدام والسواعد واشتباه كسر بالعمود الفقري لجندي واحد منهم، بعد انقلاب سيارة "لوري" تابعة للأمن المركزي أعلى كوبري تحيا مصر بمنطقة عز الدين دائرة أول بالإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الذي قرر انتداب لجنة من المرور لإصدار تقرير بأسباب الواقعة، وسؤال المصابين بعد تماثلهم للشفاء.
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