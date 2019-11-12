6 وفيات و10 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

حادث ميكروباص- أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، مما تسبب فى مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين إصابات بالغة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مصنع شهير بمنطقة الحادث، وبادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف وشرطة النجدة، لنقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى، وعلى الفور وصلت 8 سيارات إسعاف إلى المكان، بادرت بنقل المصابين، فيما تمت مناظرة الجثامين ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث.

وأعلنت مديرية الصحة ببني سويف بيانات المصابين والوفيات، تمهيدا لاستدعاء أسرهم، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: شحاتة محمد الديرى، 48 سنة، مقيم بني مزار المنيا، ورضا صبحي صابر، 27 سنة، مقيم بولاق الجيزة، إضافة إلى جثث 4 آخرين مجهولين البيانات إذ لم يكن بحوزتهم أوراق رسمية تدل على هويتهم. المصابون

وأعلنت مديرية الصحة ببني سويف بيانات المصابين والوفيات، تمهيدا لاستدعاء أسرهم، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: شحاتة محمد الديرى، 48 سنة، مقيم بني مزار المنيا، ورضا صبحي صابر، 27 سنة، مقيم بولاق الجيزة، إضافة إلى جثث 4 آخرين مجهولين البيانات إذ لم يكن بحوزتهم أوراق رسمية تدل على هويتهم.



المصابون هم كل من: عماد أحمد معوض، 48 سنة، ونجاح شحاتة محمد، 20 سنة، وسعاد محمد محمود، 40 سنة، وأحمد سيد صلاح، 30 سنة، وعمر أحمد أنور، 31 سنة، ومينا جرجس مايز، 26 سنة، وجميعهم مقيمون مدينة المنيا، مختار أحمد، 30 سنة، وأحمد حلمي محمد، 23 سنة، ونعمه ناصر على، 17 سنة، مقيمون بني مزار المنيا، وأحمد محمد محمود، 32 سنة، مقيم مطاى المنيا.



