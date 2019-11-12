إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

إطلاق صواريخ على تل أبيب - صورة أرشيفية

أعلنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، وذلك بعيد اغتيال تل أبيب بهاء أبو العطا القيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، للصحفيين في اتصال هاتفي: "هناك نيران كثيفة". وفي وقت لاحق، أوضح الجيش أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر أطلقت نحو 50 قذيفة صاروخية بتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 20 منها، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وسقطت صواريخ في جنوب إسرائيل ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات في المدينة الساحلية، وفق ما أعلنته وكالة "فرانس برس". فيما أضاف كونريكوس: "نستعد لعدة أيام من القتال".وطلب الجيش من الموظفين غير الأساسيين في تل أبيب ووسط إسرائيل البقاء في منازلهم وكذلك المقيمين في المنطقة الحدودية