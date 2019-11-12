قبل جلسة الاستماع.. ما احتمالات عزل ترامب؟

تسعى أطراف سياسية مختلفة في الولايات المتحدة لإعداد استراتيجية واضحة في عملية التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية إجباره لأوكرانيا على التحقيق مع بايدن

تحرير:محمود نبيل ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

ترامب

تتراكم آلاف الصفحات من النصوص على طاولة الجهات المعنية بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ممارسته لضغوط واسعة على أوكرانيا، من أجل التحقيق مع ابن خصمه السياسي جو بايدن، مستخدمًا كارت المساعدات الأمنية الأمريكية. وفي الوقت الحالي، يقوم كبار العقول من كلا الحزبين السياسيين بإعداد أفضل استراتيجيتهم للتحقيق، حيث ينتقل مخطط عزل ترامب إلى مرحلة جديدة، غدًا الأربعاء، مع أول جلسة استماع علنية في ملف القضية التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.

وظهرت أخيرًا صورة أوضح لمعاملات ترامب مع أوكرانيا، بعد أسابيع من الكشف عن إدانات من شهود رئيسيين، كانوا مطلعين على الأزمة، حيث يسعى التحقيق لمعرفة ما إذا كان ترامب قد استخدم صلاحيات مكتبه للضغط على أوكرانيا للمساعدة في إعادة انتخابه، عن طريق التحقيق مع خصومه السياسيين. كيف يُعزل ترامب؟ يمكن أن يصبح