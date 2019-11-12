قبل جلسة الاستماع.. ما احتمالات عزل ترامب؟

تسعى أطراف سياسية مختلفة في الولايات المتحدة لإعداد استراتيجية واضحة في عملية التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية إجباره لأوكرانيا على التحقيق مع بايدن
تتراكم آلاف الصفحات من النصوص على طاولة الجهات المعنية بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ممارسته لضغوط واسعة على أوكرانيا، من أجل التحقيق مع ابن خصمه السياسي جو بايدن، مستخدمًا كارت المساعدات الأمنية الأمريكية.
وفي الوقت الحالي، يقوم كبار العقول من كلا الحزبين السياسيين بإعداد أفضل استراتيجيتهم للتحقيق، حيث ينتقل مخطط عزل ترامب إلى مرحلة جديدة، غدًا الأربعاء، مع أول جلسة استماع علنية في ملف القضية التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.
وظهرت أخيرًا صورة أوضح لمعاملات ترامب مع أوكرانيا، بعد أسابيع من الكشف عن إدانات من شهود رئيسيين، كانوا مطلعين على الأزمة، حيث يسعى التحقيق لمعرفة ما إذا كان ترامب قد استخدم صلاحيات مكتبه للضغط على أوكرانيا للمساعدة في إعادة انتخابه، عن طريق التحقيق مع خصومه السياسيين.
كيف يُعزل ترامب؟
يمكن أن يصبح
وظهرت أخيرًا صورة أوضح لمعاملات ترامب مع أوكرانيا، بعد أسابيع من الكشف عن إدانات من شهود رئيسيين، كانوا مطلعين على الأزمة، حيث يسعى التحقيق لمعرفة ما إذا كان ترامب قد استخدم صلاحيات مكتبه للضغط على أوكرانيا للمساعدة في إعادة انتخابه، عن طريق التحقيق مع خصومه السياسيين.
كيف يُعزل ترامب؟
يمكن أن يصبح ترامب ثالث رئيس في التاريخ الأمريكي يتم عزله، حيث ينص دستور الولايات المتحدة على أن الرئيس "يجب عزله من منصبه الخاص إذا ثبت إدانته في تهم الجرائم والخيانة العظمى والجنح"، وهو الأمر الذي سيقاتل الديمقراطيون والجمهوريون في الأسابيع المقبلة بشأنه.
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وتحدثت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية مع خبراء ومحللين قانونيين من كلا الجانبين، للوقوف على النقاط التي قد تضر ترامب أو تؤيده.
ويعتقد الديمقراطيون أن تسيير القضية في اتجاه يضمن إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق باستخدام سلطة مكتبه لالتماس تدخل من دولة أجنبية في الانتخابات الأمريكية عام 2020، هو أمر قد يمثل ضربة موجعة للحزب الجمهوري بشكل عام.
مكالمة الإدانة
وحسب النسبة التقريبية لمكالمة الزعيمين، طلب ترامب مباشرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البدء في التحقيق مع جو بايدن، نجل المنافس المتوقع لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبعد تبادل المجاملات، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت "جيدة جدا مع أوكرانيا" ولكن العلاقة لم تكن "متبادلة"، وشكر زيلينسكي ترامب على تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية، مؤكدًا استعداده تقريبًا لشراء صواريخ مضادة لدبابات إضافية من الولايات المتحدة.
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وأجاب ترامب: "أود منك أن تقدم لنا معروفًا"، وطلب من زيلينسكي التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن المنافس الأبرز في عام 2020.
ضغوط دبلوماسية
ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل مارس الدبلوماسيون ضغطًا آخر على الأوكرانيين، وطالبوا زيلينسكي بضرورة الإعلان سريعًا عن بدء التحقيقات.
وقال مايكل جيرهاردت المحلل القانوني في شبكة "سي إن إن"، الذي تم استدعاؤه كشاهد خبير غير حزبي بشأن إمكانية العزل خلال جلسات استماع لأزمة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون: "عندما يتحدث المطالبون بالعزل عن إمكانية الإطاحة بالرئيس، فإنهم يربطون ذلك بممارسات فاسدة مع دولة أجنبية".
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ويشير هذا بقوة إلى أن الخطة قد صُممت لتعظيم الضرر السياسي لحملة بايدن الرئاسية، ولم يكن الدافع وراء ذلك هو بذل جهد صادق للقضاء على الفساد، كما ادعى ترامب.
وإجمالًا، بدا من الواضح أن النقاشات القانونية قد لا تكون في صالح الرئيس الأمريكي، حال تحولت التحقيقات إلى نسق يُتهم فيه ترامب بالتعاون مع قوى أجنبية لتحقيق مصالح سياسية داخل الولايات المتحدة، وهو ما يعاقب عليه القانون بموجب الدستور الأمريكي لحد قد يصل إلى العزل.