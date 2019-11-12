إحباط استهداف دبلوماسيين من أمريكا وإسرائيل بالأردن

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

الأردن - صورة أرشيفية

أحبطت المخابرات الأردنية عمليات استهداف لعاملين اثنين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، وللجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر. وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم الثلاثاء، خطط متهمان لاستخدام الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بالمركبات، لتنفيذ العمليات، لكن حال رجال المخابرات دون ذلك، وتم القبض عليهما نهاية يوليو الماضي. وأحيل المتهمان إلى محكمة أمن الدولة، ووجهت تهم جنايتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية لكل منهما، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".

يذكر أنه في 6 نوفمبر الجاري، أقدم رجل، على طعن 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية ورجل أمن ومرشد سياحي، في أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن. وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الإصابات حالتهم خطيرة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات.