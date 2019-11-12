سيميوني يغيب عن أتلتيكو مدريد في السوبر بالسعودية

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

دييجو سيميوني

يتغيب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد، عند المشاركة في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل والذي سيقام في السعودية، حيث ينتظر الروخيبلانكوس مواجهة برشلونة في نصف النهائي يوم 9 يناير، والتي ستقام يوم 8 يناير، على أن يواجه في المباراة النهائية إن تأهل إليها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني لن يتواجد على مقاعد بدلاء الروخيبلانكوس ضد برشلونة، أو في المباراة النهائية حال تخطى الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة: "سيميوني تلقى عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، منذ مباراة كأس السوبر الإسباني عام 2014 ضد ريال مدريد، حيث تلقى البطاقة الحمراء من الحكم فيرنانديز بوربالان، وبعد طرده قام بالتعدي بالضرب على الحكم الرابع". وأشارت الصحيفة إلى أن سيميوني نفذ عقوبة الإيقاف في 4 مباريات من بطولة الليجا، وسيغيب