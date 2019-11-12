رياضة

سيميوني يغيب عن أتلتيكو مدريد في السوبر بالسعودية

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
يتغيب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد، عند المشاركة في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل والذي سيقام في السعودية، حيث ينتظر الروخيبلانكوس مواجهة برشلونة في نصف النهائي يوم 9 يناير، والتي ستقام يوم 8 يناير، على أن يواجه في المباراة النهائية إن تأهل إليها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني لن يتواجد على مقاعد بدلاء الروخيبلانكوس ضد برشلونة، أو في المباراة النهائية حال تخطى الفريق الكتالوني.
وأضافت الصحيفة: "سيميوني تلقى عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، منذ مباراة كأس السوبر الإسباني عام 2014 ضد ريال مدريد، حيث تلقى البطاقة الحمراء من الحكم فيرنانديز بوربالان، وبعد طرده قام بالتعدي بالضرب على الحكم الرابع". وأشارت الصحيفة إلى أن سيميوني نفذ عقوبة الإيقاف في 4 مباريات من بطولة الليجا، وسيغيب
اقرأ المزيد
كوت ديفوار (1)

كوت ديفوار تسعى لحسم تأهلها عبر بوابة جنوب إفريقيا

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجيبوتي سوليمان أحمد دجمال، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وسامويل بوادوتاكام، بينما سيكون بوبو تراوري حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
رونالدو وساري

رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
ليفربول - مانشستر سيتي

فان دايك يكشف عن سبب عدم احتفاله أمام السيتي

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن السبب وراء عدم احتفاله بهدف زميله فابينيو الأول في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي فاز بها ليفربول أول أمس بنتيجة 3-1 على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ليتسع الفارق بين الليفر وأقرب منافسيه إلى 8 نقاط في الصدارة، وطالب لاعبو السيتي الحصول على ركلة جزاء، إثر لمس الكرة ليد أرنولد، قبل أن ترتد الكرة ويسجل فابينيو الهدف الأول لليفربول، واحتفل اللاعبون مع زميلهم عدا فان دايك الذي التزم الهدوء.
اقرأ المزيد من الأخبار
برشلونة

برشلونة يصطدم بأتلتيكو في السوبر الإسباني

سحبت أمس الإثنين قرعة كأس السوبر الإسباني، الذي من المنتظر أن تحتضنه المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي برشلونة بطل الدوري الإسباني وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا إضافة إلى أتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الدوري، وشارك في سحب القرعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وجايا لاعب فالنسيا، وبوسكيتس لاعب برشلونة، وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد، وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.
أتليتكو مدريد

موراتا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على إسبانيول

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على نظيره إسبانيول، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وسجل سيرجي داردير هدف التقدم، وأدرك آنخل مارتين كوريا هدف التعادل لأتلتيكو، وأضاف موراتا الهدف الثاني، واختتم كوكي ثلاثية الأتليتي، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد، لكن بمباريات أقل، وفي المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
هدف راموس في اتليتكو مدريد

مودريتش عن هدف راموس في أتلتيكو: غير تاريخ الكرة

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".
إيفان-راكيتيتش (2)

أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

يواصل أتلتيكو مدريد البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويبدو أنه يرغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن راكيتيتش بات يضع قدمًا ونصف القدم خارج "كامب نو"، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، وأشارت إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع، ويعد راكيتيتش هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الذي حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]