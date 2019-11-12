جريمة

التحفظ على 12 حالة اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتمكن العقيد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، من ضبط 12 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية
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اشارة-مرور (4)

مرور الجيزة تشن 21 حملة على سيارات السرفيس

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة.
سبوت-اضاءة

مباحث التموين تحبط طرح رسالة أدوات كهربائية مغشوشة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
كمين-شرطه-في-سيناء

القبض على 67 عنصرا إجراميا في حملة بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«اقتحام قسم التبين ودير مواس» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
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حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

التحفظ على 11 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
الشرطة - استعدادات أمنية (5)

كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية خلال أسبوع؟

"أسبوع الحسم" شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
الاهرامات

أمن الجيزة يتصدى لحالات مضايقة زوار الأهرامات

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

فحص 17 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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