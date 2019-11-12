إحالة مسؤولين اثنين بوزارة التعليم العالي للمحاكمة

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

النيابة الإدارية - أرشيفية

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي ورئيسة قسم التقارير بوزارة التعليم العالي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتهما قانون الخدمة المدنية، وذلك إذ مرر المتهمان تقرير كفاءة خاص بموظفة، دون مراجعته وعرضه على لجنة شئون العاملين للتحقيق فيه، ليكسبا التقرير صفة الموافقة النهائية، على الرغم من عدم صحة ذلك واتباع الإجراءات المعتادة فى مثل هذا الأمر، تحقيقًا لمبدأ العدالة بين الموظفين، وحملت وقائع الاتهام رقم (193 لسنة 61 قضائية).

نسبت التحقيقات إلى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، بوزارة التعليم العالي، سحب تقرير الكفاءة الخاص بإحدى الموظفات خلال الفترة من أول يوليو (2007) وحتى (30 يونيو 2018)، وأرسله مباشرة إلى إدارة شئون الأفراد دون مبرر قانوني. وأوضحت التحقيقات أن رئيسة قسم التقارير بإدارة شئون الأفراد أعادت المظروف

نسبت التحقيقات إلى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، بوزارة التعليم العالي، سحب تقرير الكفاءة الخاص بإحدى الموظفات خلال الفترة من أول يوليو (2007) وحتى (30 يونيو 2018)، وأرسله مباشرة إلى إدارة شئون الأفراد دون مبرر قانوني.



وأوضحت التحقيقات أن رئيسة قسم التقارير بإدارة شئون الأفراد أعادت المظروف الذي يحتوي على تقارير كفاءة العاملين إلى المحال الأول قبل عرضها على لجنة شئون العاملين مما مكنه من سحب التقرير دون عرضه على لجنة شئون العاملين باعتباره صحيحا ونهائيا بدون مبرر قانوني، والتأشير على كشف أسماء العاملين قرين اسم الأخير بما يفيد أن تقرير الكفاية الخاص به لم يرد على خلاف الحقيقة.



