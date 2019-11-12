القبض على 67 عنصرا إجراميا في حملة بالجيزة

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

حملة أمنية

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 55 قضية بينها 52 اتجارا في المواد المخدرة و3 حالات تعاطي بمضبوطات (2140 جرام حشيش - 507 أقراص مخدرة – 610 جرامات أستروكس - 722 جرام هيروين - 420 شادو - 3000 جرام بانجو - 60 جرام بودر).وفي مجال



أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 55 قضية بينها 52 اتجارا في المواد المخدرة و3 حالات تعاطي بمضبوطات (2140 جرام حشيش - 507 أقراص مخدرة – 610 جرامات أستروكس - 722 جرام هيروين - 420 شادو - 3000 جرام بانجو - 60 جرام بودر).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 15 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 9 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجتين عيار 9 مم وبندقية خرطوش "بامب أكشن" و3 بنادق آلية و108 طلقات مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.







