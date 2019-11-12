جريمة

مباحث التموين تحبط طرح رسالة أدوات كهربائية مغشوشة

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
أدوات كهربائية
أدوات كهربائية
يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 68 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز، وثبت
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مرور الجيزة تشن 21 حملة على سيارات السرفيس

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة.
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القبض على 67 عنصرا إجراميا في حملة بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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التحفظ على 12 حالة اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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«اقتحام قسم التبين ودير مواس» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
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قبض-متهم

تفاصيل حلم مشبوه انتهى بعاطل خلف زنزانة قسم أوسيم

لم يدر "أشرف" أن نشاطه غير المشورع في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين المخدر سيفقده نسائم الحرية، زُج به خلف القضبان، بات وحيدا داخل زنزانة ضيقة، تبخرت أحلامه بالثراء السريع، أضحت سرابا وذلك بعدما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة المستور ونجحت في الإيقاع به على بعد أمتار من منزله بمركز أوسيم شمال المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي إلى مروجي المخدرات.
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مباحث التموين تتصدى لغش التجار وأصحاب المخابز

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
اسمدة

ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بكرداسة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنشاء تاجر مستلزمات زراعية مصنعا بدون ترخيص بناحية أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة؛ لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه فى حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.
الاهرامات

ضباط 5 إدارات يتصدون لمضايقات سياح الأهرامات

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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