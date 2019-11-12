مباحث التموين تحبط طرح رسالة أدوات كهربائية مغشوشة

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

أدوات كهربائية

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 68 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز، وثبت



خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 68 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.



وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز، وثبت وجود مخالفات عدة أبرزها تحرير 10 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن و16 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وشملت الجهود ضبط قضية غش تجاري عبارة عن رسالة (اسبوت ليد - دواية الكترونية) غير مطابقة للمواصفات.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، خاصة في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين.







