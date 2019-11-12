كوت ديفوار تسعى لحسم تأهلها عبر بوابة جنوب إفريقيا

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

كوت ديفوار

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجيبوتي سوليمان أحمد دجمال، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وسامويل بوادوتاكام، بينما سيكون بوبو تراوري حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.

واقتنص منتخب كوت ديفوار، فوزًا صعبًا ومهمًا على حساب نظيره النيجيري بنتيجة (1-0) أحرزه سيلاس جناكا في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، كما حصل كوفي إدجارد، لاعب منتخب كوت ديفوار الأولمبي، على جائزة أفضل لاعب في المباراة. فيما فرض التعادل دون أهداف كلمته، على مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا، والتي شهدت أول ظهور

واقتنص منتخب كوت ديفوار، فوزًا صعبًا ومهمًا على حساب نظيره النيجيري بنتيجة (1-0) أحرزه سيلاس جناكا في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، كما حصل كوفي إدجارد، لاعب منتخب كوت ديفوار الأولمبي، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



فيما فرض التعادل دون أهداف كلمته، على مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا، والتي شهدت أول ظهور للمحكمة المغربية فتيحة الجيرمومي، حيث ظهرت الجيرمومي، قبل انطلاق اللقاء مع محكمة الساحة الرواندية سليمة موكانسانجا.



ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بنقطة، وحل منتخب زامبيا ثالثا برصيد نقطة أيضًا، بينما تتذيل نيجيريا المجموعة بلا نقاط.

