رياضة

كوت ديفوار تسعى لحسم تأهلها عبر بوابة جنوب إفريقيا

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
كوت ديفوار
كوت ديفوار
يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجيبوتي سوليمان أحمد دجمال، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وسامويل بوادوتاكام، بينما سيكون بوبو تراوري حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
واقتنص منتخب كوت ديفوار، فوزًا صعبًا ومهمًا على حساب نظيره النيجيري بنتيجة (1-0) أحرزه سيلاس جناكا في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، كما حصل كوفي إدجارد، لاعب منتخب كوت ديفوار الأولمبي، على جائزة أفضل لاعب في المباراة. فيما فرض التعادل دون أهداف كلمته، على مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا، والتي شهدت أول ظهور
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رونالدو وساري

رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
دييجو-سيميوني (3)

سيميوني يغيب عن أتلتيكو مدريد في السوبر بالسعودية

يتغيب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد، عند المشاركة في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل والذي سيقام في السعودية، حيث ينتظر الروخيبلانكوس مواجهة برشلونة في نصف النهائي يوم 9 يناير، والتي ستقام يوم 8 يناير، على أن يواجه في المباراة النهائية إن تأهل إليها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني لن يتواجد على مقاعد بدلاء الروخيبلانكوس ضد برشلونة، أو في المباراة النهائية حال تخطى الفريق الكتالوني.
ليفربول - مانشستر سيتي

فان دايك يكشف عن سبب عدم احتفاله أمام السيتي

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن السبب وراء عدم احتفاله بهدف زميله فابينيو الأول في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي فاز بها ليفربول أول أمس بنتيجة 3-1 على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ليتسع الفارق بين الليفر وأقرب منافسيه إلى 8 نقاط في الصدارة، وطالب لاعبو السيتي الحصول على ركلة جزاء، إثر لمس الكرة ليد أرنولد، قبل أن ترتد الكرة ويسجل فابينيو الهدف الأول لليفربول، واحتفل اللاعبون مع زميلهم عدا فان دايك الذي التزم الهدوء.
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غانا - الكاميرون (2)

مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
زامبيا

زامبيا تبحث عن انطلاقة قوية عبر بوابة جنوب إفريقيا

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء منتخب جنوب إفريقيا أمام زامبيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الرواندي ساليما موكانسانجا، ويعاونه الثنائي فتيحة جيرموامي وديك اوكيلو، بينما سيكون بييري أتشو حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
نيجيريا

نيجيريا تستهل حملة الدفاع عن لقبها أمام كوت ديفوار

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي المصري محمد معروف عيد، ويعاونه الثنائي يوسف البساطى وفيرمينو باسافيم، بينما سيكون سوليمان أحمد دجمال حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
ديفيد نوتوان - مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي - تيرشوس ماليبي - قائد منتخب جنوب إفريقيا

«جنوب إفريقيا»: ننتظر لقاء زامبيا على أحر من الجمر

قال ديفيد نوتوان، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد السلام، حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا. وأكد نوتوان: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة غدٍ وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي البطولة، ومباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدين لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وننتظر مواجهة غدٍ على أحر من الجمر".
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