إرهاب

الإفتاء: الحرب على الإرهاب لا تنتهي بمقتل القادة

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
جماعة إرهابية - صورة أرشيفية
جماعة إرهابية - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست وقفا على أشخاص ولا تنحصر في أفراد تنتهي بانتهائهم، بل هي حرب على أفكار خاطئة ومعتقدات فاسدة يلزم عنها سلوك عدواني متطرف وعداء مدمّر للتحضر والعمران، مضيفة: "إننا نخطئ كثيرا إذا اعتقدنا أن الإرهاب سوف ينحصر بمقتل إرهابي أو محاكمته، فمقتل قادة الإرهاب لا يتعدى كونه ضربات موجعةً تؤلمهم وتُربِك حساباتِهم، ولكنها لا تقضي على أفكارهم بالكلية"، جاء في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، نشرته اليوم الثلاثاء.
وذكرت الدار: "لابد أن نركز الرد على المقولات الرئيسية لتلك التنظيمات الإرهابية بداية من الزعم بجاهلية المجتمعات ووجوب محاربة أهل الأرض جميعا إلى القول بالحاكمية وغيرها من النماذج الفكرية المدمرة للأفراد والمجتمعات {وإِن ربّك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون} [النحل: 124]".يذكر أنه في أكتوبر
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داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
حركة-طالبان

مقتل قائد من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد من حركة (طالبان) في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم (لوجار) بوسط البلاد. وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الغارة الجوية حدثت في منطقة (محمد أغا) بإقليم لوجار، مساء أمس السبت، مضيفة أن القائد كان متورطا في مقتل 3 قضاة أفغان منذ 3 أيام بعد أن تم نصب كمين لسيارتهم. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الغارة الجوية.
داعش

مقتل 13 داعشيًا في مقاطعتي نانجارهار وكونار بأفغانستان

قال مسؤولون عسكريون في الجيش الأفغاني اليوم السبت، إن القوات شنت سلسلة من الغارات الجوية أدت إلى مقتل 13 مسلحا من جماعة داعش خراسان في مقاطعتي نانجارهار وكونار الشرقية بأفغانستان. ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المسئولين إن الغارات الجوية استهدفت منطقة أتشين بمقاطعة نانجارهار أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من الجماعة الإرهابية. وأضاف المسئولون، أن الغارات الجوية استهدفت أيضا منطقة ديه بالا في نانجارهار أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي الجماعة، ومنطقة تسوكي في مقاطعة كونار وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين من جماعة داعش.
الجيش-الجزائرى

مقتل إرهابي وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، القضاء على إرهابي مطلوب بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة" ، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة"، تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.
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داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
حركة-طالبان

مقتل قائد من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد من حركة (طالبان) في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم (لوجار) بوسط البلاد. وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الغارة الجوية حدثت في منطقة (محمد أغا) بإقليم لوجار، مساء أمس السبت، مضيفة أن القائد كان متورطا في مقتل 3 قضاة أفغان منذ 3 أيام بعد أن تم نصب كمين لسيارتهم. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الغارة الجوية.
أبو بكر البغدادي

داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،
أبو بكر البغدادي

من هو عبدالله قرداش خليفة البغدادي في قيادة داعش؟

من الواضح أن ما تبقى لتنظيم داعش، هو عدم الاعتراف بمقتل زعيمه، أبي بكر البغدادي، الذي توفي في غارة شنتها القوات الأمريكية في شمال سوريا يوم السبت، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الاستقرار على خليفة جديد لقيادة التنظيم الإرهابي. في هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح هوية الشخص الذي سيخلف البغدادي، وإن كان عبدالله قرداش، رفيقه والباحث الديني ذو الخبرات الطويلة، هو المرشح الرئيس لتولي مهام قيادة التنظيم الإرهابي الأشهر والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في السنوات الماضية.
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