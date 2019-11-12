مرور الجيزة تشن 21 حملة على سيارات السرفيس

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

حملة مرورية

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ14 موقفا عشوائيا، وتحرير 18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و15 مخالفة ملصقات دون تحرير مخالفات انتظار خاطئ.وشملت الجهود تنفيذ 21 حملة على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 47 مخالفة، كما تم حجز سيارة

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ14 موقفا عشوائيا، وتحرير 18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و15 مخالفة ملصقات دون تحرير مخالفات انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ 21 حملة على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 47 مخالفة، كما تم حجز سيارة و3 مركبات "توك توك" مخالفة وتحرير 13 مخالفة زجاج فاميه.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.



