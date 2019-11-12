نيجيريا تبحث عن تصحيح المسار أمام زامبيا

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

نيجيريا

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء منتخب زامبيا أمام نيجيريا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجابوني بييري أتشو، ويعاونه الثنائي جامس إميلي وعبد العزيز سالي، بينما سيكون لحلو بن براهيم حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بنقطة، وحل منتخب زامبيا ثالثا برصيد نقطة أيضًا، بينما تتذيل نيجيريا المجموعة بلا نقاط. ويدخل المنتخب النيجيري المباراة وهو يعلم مدى صعوبتها، ولكنه يهدف للحفاظ على لقب البطولة الذي حققه

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بنقطة، وحل منتخب زامبيا ثالثا برصيد نقطة أيضًا، بينما تتذيل نيجيريا المجموعة بلا نقاط.



ويدخل المنتخب النيجيري المباراة وهو يعلم مدى صعوبتها، ولكنه يهدف للحفاظ على لقب البطولة الذي حققه قبل أربع سنوات، كما أنه يطمح في التأهل للأولمبياد.



ويعد المنتخب النيجيري أنجح منتخبات القارة الإفريقية في الأولمبياد، حيث استطاع الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد 1996، وحصد الميدالية الفضية في 2008 والبرونزية في 2016.



من جانبه، يبحث منتخب زامبيا عن العودة لخوض منافسات الأولمبياد بعد غياب طويل، حيث إن الرصاصات النحاسية ظهرت في الأولمبياد مرتين، الأولى في دورة 1980 والثانية في دورة 1988.