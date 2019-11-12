رياضة

كلوب يشكك في قدرة ليفربول على الفوز بمونديال الأندية

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، على عدم شعوره بالضغط الزائد، من أجل التتويج بلقب كأس العالم للأندية رفقة ليفربول، للمرة الأولى في تاريخ الريدز، حيث ينتظر مواجهات من العيار الثقيل في البطولة التي تحتضنها قطر، وسيشارك ليفربول بدءا من الدور قبل النهائي يوم 18 ديسمبر، ويؤمن المدرب الألماني أن بطل أوروبا سيتعرض لاختبارات أمام منافسين غير مألوفين في البطولة التي يشارك فيها 7 أندية، وأبلغ كلوب الفيفا: "لست الشخص الذي يجب أن يكون أول من يصعد على سطح القمر أو يحرز لقب كأس العالم للأندية الأول لليفربول لكننا عندما نكون هناك سنحاول بكل ما في وسعنا".
وأردف: "حتى الآن لا أشعر بضغط. أراها فرصة كبيرة، الجزء المثير للاهتمام والصعب هو أننا سنواجه أندية من قارات أخرى وهو ما لا يحدث في المعتاد، ستكون صعبة بالتأكيد"، وذلك نقلًا عن رويترز. وقال كلوب: "سنستعد كما نفعل في المعتاد وسنرى هل الأمور تسير بشكل صحيح أم خطأ، لست معتادا على مشاهدة الكثير من كرة القدم
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الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
اصابة حمدى فتحى (1)

الجبلاية تقترح على الأهلي سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

اقترح مسئولو اتحاد الكرة على النادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب الوطني والقلعة الحمراء، إلى ألمانيا، لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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مانشستر سيتي - ليفربول (3)

مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
مبابي (6)

كلوب يستبعد إمكانية التعاقد مع مبابي

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد الريدز مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كلوب لا يرى أن التعاقد مع مبابي، بإمكان أي فريق في الوقت الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب تقابل مع أفراد من عائلة مبابي قبل عامين، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، لكن كيليان قرر البقاء في فرنسا، وقال كلوب "شراء كيليان مبابي أمر صعب للغاية، لا أرى أي فريق في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من باريس سان جيرمان".
جوارديولا - كلوب (4)

كلوب يتغنى بجوارديولا قبل صدام البريميرليج

تغنى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في العالم، وذلك قبل صدام ليفربول والسيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السيتي صاحب المركز الثاني، وغطت تصريحات جوارديولا، التي تراجع عنها لاحقا، واتهم فيها ساديو ماني، نجم ليفربول، بأنه يتعمد أحيانا ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، على أجواء ما قبل المباراة.
يورجن كلوب‎

كلوب: جوارديولا أفضل مدير فني فى العالم

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة الريدز المقبلة أمام مانشستر سيتي، حيث أشار كلوب إلى أن الستيزنز سيظهر بشكل دفاعى. وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن شكل اللقاء: "أتوقعها مباراة مغلقة". وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحاته مع الشبكة الإنجليزية: "ما حدث من بيب جوارديولا فى الموسم الماضي على ملعب أنفيلد يعني الكثير لي، لقد دافع أمام فريقي بدلا من اللعب بطريقته الهجومية المعتادة".
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