كلوب يشكك في قدرة ليفربول على الفوز بمونديال الأندية

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

يورجن كلوب

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، على عدم شعوره بالضغط الزائد، من أجل التتويج بلقب كأس العالم للأندية رفقة ليفربول، للمرة الأولى في تاريخ الريدز، حيث ينتظر مواجهات من العيار الثقيل في البطولة التي تحتضنها قطر، وسيشارك ليفربول بدءا من الدور قبل النهائي يوم 18 ديسمبر، ويؤمن المدرب الألماني أن بطل أوروبا سيتعرض لاختبارات أمام منافسين غير مألوفين في البطولة التي يشارك فيها 7 أندية، وأبلغ كلوب الفيفا: "لست الشخص الذي يجب أن يكون أول من يصعد على سطح القمر أو يحرز لقب كأس العالم للأندية الأول لليفربول لكننا عندما نكون هناك سنحاول بكل ما في وسعنا".

وأردف: "حتى الآن لا أشعر بضغط. أراها فرصة كبيرة، الجزء المثير للاهتمام والصعب هو أننا سنواجه أندية من قارات أخرى وهو ما لا يحدث في المعتاد، ستكون صعبة بالتأكيد"، وذلك نقلًا عن رويترز. وقال كلوب: "سنستعد كما نفعل في المعتاد وسنرى هل الأمور تسير بشكل صحيح أم خطأ، لست معتادا على مشاهدة الكثير من كرة القدم

وأردف: "حتى الآن لا أشعر بضغط. أراها فرصة كبيرة، الجزء المثير للاهتمام والصعب هو أننا سنواجه أندية من قارات أخرى وهو ما لا يحدث في المعتاد، ستكون صعبة بالتأكيد"، وذلك نقلًا عن رويترز.



وقال كلوب: "سنستعد كما نفعل في المعتاد وسنرى هل الأمور تسير بشكل صحيح أم خطأ، لست معتادا على مشاهدة الكثير من كرة القدم البرازيلية أو الأرجنتينية أو المكسيكية أو العربية، لذا لا أعرف الكثير عنهم، الأمر سيكون صعبا حقا".



وقال كلوب الذي سيلعب فريقه 12 مباراة في 4 بطولات ما بين 23 نوفمبر، حتى الثاني من يناير: "للأسف لن ننهي 2019 بلقب كأس العالم للأندية، لأننا سنخوض مباريات أخرى قبل نهاية العام".



وأضاف: "السبب الوحيد لذهابنا إلى هذه البطولة هو فرصة الفوز بها وهذا ما سنفعله، اللاعبون يريدون المشاركة لذا ستكون مثيرة للاهتمام".