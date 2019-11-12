القلق يضرب ليفربول بسبب صلاح ومنتخب مصر

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

محمد صلاح

يمر ليفربول بحالة من القلق الشديد، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ليفربول كان يريد بقاء صلاح في إنجلترا ليخضع للفحص الطبي، بعدما تلقى ضربة من فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن من فرناندينيو، تألم بعده صلاح وبدا أنه يشتكي مجددا من آلام بكاحله الأيسر.

وأضافت الصحيفة: "أصر صلاح على الانضمام لمنتخب بلاده، وسيجري الفحص الطبي في مصر، وينتظر الآن النادي الإنجليزي النتائج، مع وجود حالة من القلق من تجدد الإصابة في الكاحل التي كان قد تعرض لها ضد ليستر سيتي الشهر الماضي". وظهر صلاح بعد المباراة، واضعًا الثلج على قدمه اليسرى، ويسير بدون حذاء نتيجة تورمها. ويستضيف

وأضافت الصحيفة: "أصر صلاح على الانضمام لمنتخب بلاده، وسيجري الفحص الطبي في مصر، وينتظر الآن النادي الإنجليزي النتائج، مع وجود حالة من القلق من تجدد الإصابة في الكاحل التي كان قد تعرض لها ضد ليستر سيتي الشهر الماضي".



وظهر صلاح بعد المباراة، واضعًا الثلج على قدمه اليسرى، ويسير بدون حذاء نتيجة تورمها.



ويستضيف منتخب مصر نظيره الكيني الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، قبل السفر لمواجهة جزر القمر خارج الأرض يوم 18 من الشهر الجاري.



يذكر أن ليفربول عزز من صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 8 نقاط عن كل من ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب، وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.