رياضة

القلق يضرب ليفربول بسبب صلاح ومنتخب مصر

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يمر ليفربول بحالة من القلق الشديد، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ليفربول كان يريد بقاء صلاح في إنجلترا ليخضع للفحص الطبي، بعدما تلقى ضربة من فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن من فرناندينيو، تألم بعده صلاح وبدا أنه يشتكي مجددا من آلام بكاحله الأيسر.
وأضافت الصحيفة: "أصر صلاح على الانضمام لمنتخب بلاده، وسيجري الفحص الطبي في مصر، وينتظر الآن النادي الإنجليزي النتائج، مع وجود حالة من القلق من تجدد الإصابة في الكاحل التي كان قد تعرض لها ضد ليستر سيتي الشهر الماضي". وظهر صلاح بعد المباراة، واضعًا الثلج على قدمه اليسرى، ويسير بدون حذاء نتيجة تورمها. ويستضيف
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الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
اصابة حمدى فتحى (1)

الجبلاية تقترح على الأهلي سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

اقترح مسئولو اتحاد الكرة على النادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب الوطني والقلعة الحمراء، إلى ألمانيا، لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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محمد صلاح

أرقام من فوز ليفربول على السيتي في البريميرليج

قهر ليفربول غريمه حامل اللقب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وشهدت تلك المواجهة العديد من الأرقام المميزة، إذ فاز ليفربول في 11 من أول 12 مباراة له في الدوري هذا الموسم، وتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، ووحده مانشستر يونايتد حظي بفارق صدارة أكبر بعد مرور 12 جولة من البريميرليج، وذلك في الموسم 1993-1994 (9 نقاط)، وخسر مدرب السيتي جوسيب جوارديولا 8 مرات أمام مدرب ليفربول يورجن كلوب في كل المسابقات، أي أكثر بثلاث مباريات من مجموع هزائمه أمام أي مدرب آخر.
محمد- صلاح‎

صلاح عن التتويج بالدوري: لا يزال الطريق طويلا

تحدث نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن حظوظ فريقه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لهذا الموسم 2019- 2020، وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ6 أو 7 نقاط"، وأضاف: "الأمر لم ينتهِ بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة"، ويأتي ذلك قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.
محمد- صلاح‎

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة إصابة صلاح ومدة غيابه

كشف دافيد مادوك صحفي بجريدة ميرور الإنجليزية، عن حالة الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وكان محمد صلاح قد خرج من ملعب أنفيلد واضعا الثلج على كاحله. وقال دافيد مادوك الذي تواجد في ملعب أنفيلد لتغطية لقاء ليفربول وتوتنهام: "على ما يبدو فإن جماهير ليفربول ستتلقى أخبارًا سيئة، صلاح شُوهد يغادر الملعب وهو يضع ثلجا على كاحله، مشاركته أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي أصبح في محل شك الآن". وأوضح الصحفي الإنجليزي: "إصابة صلاح السابقة في نفس الكاحل جعلته يغيب لمدة 3 أسابيع".
دي بروين‎

السيتي يستعيد هذا الثنائي قبل موقعة كريستال بالاس

استعاد مانشستر سيتي، نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، الذي شارك تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ التي تعرض لها، وأبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية، وأصبح جاهزًا للظهور في المباراة القادمة، التي يلعبها الفريق السماوي أمام نظيره كريستال بالاس، في السادسة ونصف مساء السبت المقبل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما غاب منذ مواجهة إيفرتون في اللقاء الذي أقيم الشهر الماضي.
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