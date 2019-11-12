آرسنال يجدد الثقة في إيمري.. ولكن بشرط

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

أوناي إيمري

جددت إدارة آرسنال الثقة في مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، بشرط أن تتحسن نتائج الفريق، وأصبح مستقبل إيمري مثار شكوك بعدما حقق آرسنال انتصارين في مبارياته الـ10 الأخيرة بالدوري، وجاءت الانتكاسة الأخيرة حين خسر 2- 0 أمام ليستر سيتي المتألق يوم السبت، وبحسب بي.بي.سي فإن راؤول سانييهي مدير كرة القدم في النادي اللندني صاحب المركز السادس في الدوري وفيناي فنتكاتيشام مدير النادي لا يمتلكان أي خطط لتغيير المدرب، ونقلت الهيئة قولهما أمام أكثر من 200 موظف في النادي خلال اجتماع أمس الاثنين "نؤمن بشدة بأن أوناي هو الرجل المناسب للوظيفة".

وتابعا: "نشعر بخيبة أمل مثل الجميع تجاه نتائجنا في هذه المرحلة من الموسم، نشارك الجماهير وأوناي واللاعبين وكل موظفي النادي إحباطهم لأننا لا نقدم المستوى الذي نتوقعه، الأمور بحاجة لأن تتحسن حتى نحقق أهدافنا لهذا الموسم". وعُين إيمري (48 عاما) مدربا لآرسنال خلفا لآرسين فينجر في مايو 2018 وانتهى

وتابعا: "نشعر بخيبة أمل مثل الجميع تجاه نتائجنا في هذه المرحلة من الموسم، نشارك الجماهير وأوناي واللاعبين وكل موظفي النادي إحباطهم لأننا لا نقدم المستوى الذي نتوقعه، الأمور بحاجة لأن تتحسن حتى نحقق أهدافنا لهذا الموسم".



وعُين إيمري (48 عاما) مدربا لآرسنال خلفا لآرسين فينجر في مايو 2018 وانتهى موسمه الأول بالخسارة 4-1 أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، بعدما فشل في إنهاء الدوري ضمن المربع الذهبي بفارق نقطة واحدة.



ويملك آرسنال حاليا 17 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



يذكر أن هناك العديد من الأسماء التي ارتبطت بتدريب آرسنال في الأونة الأخيرة، وأبرزها لويس إنريكي مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق.