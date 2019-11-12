فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أصالة تختتم فعاليات «الموسيقي العربية» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
أصالة
أصالة
تختم اليوم الثلاثاء المطربة أصالة فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحيي حفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان، وتقديم عدد من أبرز أغانيها، إلى جانب مجموعة من الأغاني التراثية. وفى نفس الموعد تقدم الفنانة حنان ماضي حفلا بمعهد الموسيقي العربية، أما على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم.
وعبّرت أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية وروجت لحفلها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد
اقرأ المزيد
دار-الاوبرا-المصرية

احتفالية بالأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها

تحتفل دار الأوبرا على مرور 150 عاما على تأسيسها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تؤسس دارا للأوبرا (الأوبرا الخديوية) والتى جاءت انعكاسا لريادة أقدم الحضارات الإنسانية، وأكدت أن الأوبرا المصرية تعد امتدادا لسابقتها ونجحت من خلال ألوان فنية جادة فى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة. وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إنه بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا تقام احتفالية كبرى فى الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر على المسرح الكبير تكرم خلالها وزيرة الثقافة 12 شخصية من رواد فنون الأوبرا.
محمد-الشرنوبي

محمد الشرنوبي: أحترم قرارات نقابة الموسيقيين

أكد المطرب محمد الشرنوبي، تقديره واحترامه لأي قرارات تتخذها نقابة الموسيقيين بشأن أزمته الأخيرة مع المنتجة سارة الطباخ، وفي نفس الوقت الاحتفاظ لنفسه بحق الرد بالطرق القانونية، إذ قال الشرنوبي، إنه يحترم النقابة ويحترم أي قرار تتخذه وعلى رأسها النقيب هاني شاكر، مضيفا أنه طوال الأيام الماضية كان مشغولا ببروفات حفله الذي جاء ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية. كانت نقابة الموسيقيين قد أكدت في وقت سابق، أن مشاركة الفنان محمد الشرنوبي في حفل مهرجان الموسيقى العربية مساء اليوم الإثنين، على المسرح الكبير سيكون الأخير للمطرب الشاب.
تامر حسنى

تامر حسني يدعم رامي جمال: اوعى تخبي نفسك

دعم الفنان تامر حسني المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، ونشر عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة تجمعهما، وعلق عليها: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال، يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب ولك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك ده لا هو مؤذٍ ولا مُعدٍ وكل الناس جواها تعب، فيه منه اللي ظاهر وفيه منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب منا".
اقرأ المزيد من الأخبار
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة عن حفلها بالأوبرا: انتظروني وكلي شوق للقاء

عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، المقام بدار الأوبرا، وروجت لحفلها المقام فى 12 نوفمبر، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد مُرّه". وتابعت: "هنا بعد غدٍ في مصر وتحديدًا في دار الأوبرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويا ونشبك أيادينا معا، وسنحلم بحياة نرجوها".
دار-الاوبرا-المصرية

الأوبرا ترفع شعار «كامل العدد» لليوم السادس على التوالي

تتوالى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بكوكبة من الحفلات على خشبة المسرح الكبير لكبار نجوم الوطن العربي ومسارح الأوبرا الأخرى سواء المسرح المكشوف أو معهد الموسيقى العربية وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، والذي رفعت كل المسارح لافتة كامل العدد في مظاهرة حب واختشاد من الجمهور الذي حرص على حضور الحفلات، وتألقت النجمة أنغام فى مملكة الطرب وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات لتعكس قدرة الفنون الجادة على تحقيق مكتسبات تعمل على تطوير وبناء الانسان والمجتمع.
انغام -تحيي -حفل مهرجان -الموسيقى العربيه‎ (2)

الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
هانى-شاكر (1)

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]