أصالة تختتم فعاليات «الموسيقي العربية» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

أصالة

تختم اليوم الثلاثاء المطربة أصالة فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحيي حفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان، وتقديم عدد من أبرز أغانيها، إلى جانب مجموعة من الأغاني التراثية. وفى نفس الموعد تقدم الفنانة حنان ماضي حفلا بمعهد الموسيقي العربية، أما على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم.

وعبّرت أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية وروجت لحفلها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد