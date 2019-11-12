سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هاني سري الدين: نحتاج إلى 700 ألف فرصة عمل سنويا

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
دكتور هاني سري الدين
دكتور هاني سري الدين
أكد الدكتور هاني سرى الدين الرئيس الشرفي لقمة مصر الاقتصادية الأولى والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري شهد إيجابيات كثيرة خلال الفترة الماضية، أهمها مشروعات البنية التحتية وشبكة التضامن الاجتماعي التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة، أن الطفرة التي تحققت شملت قطاعات الكهرباء والري، والطرق والكباري والمدن الجديدة، بالإضافة إلى القطاع المصرفي المتماسك الذي حافظ على المسيرة الاقتصادية وقوتها الدافعة. وأشار سري الدين إلى أن التحدي الأول بعد الإصلاح الاقتصادي هو الإصلاح المؤسسي.
وأوضح سري الدين، أن مصر الآن في منتصف الطريق، مشيرا إلى أن بداية الإصلاح بدأت في سنة 1977 وهي أولى المحاولات التي لم تكتمل، كما أن محاولات الإصلاح في 2004- 2005 لم تنجح بسبب الأزمة الاقتصادية.  وأكد أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي من الممكن أن يصبح قاطرة للنمو الاقتصادي،
اقرأ المزيد
فلوس (3)

بزيادة 6 مليارات جنيه.. كيف ارتفعت إيرادات مصر؟

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، لتسجل نحو 107.154 مليار جنيه، في مقابل نحو 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة بلغت نحو 6.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.
الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1451 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البورصة

20 مليار جنيه صافي تعاملات غير المصريين في البورصة

أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. ونوه فريد خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بأهمية تحقيق أهداف النمو الاحتوائي للقطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الأكثر استهلاكا للموارد البيئية.
محمد أبو العنين

أبو العينين: بناء مصر الصناعية يدعم الاقتصاد

أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ضرورة أن تتضمن صورة مصر رسالة حضارية للعالم بإنجازاتها وتطوراتها التي ترسم رؤى مستقبل 2030، ومخاطبة العالم لأهمية الاستثمار بها وجعلها قبلة لسوق الاستثمار العالمي. وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى اليوم، الثلاثاء، إلى أن الدولة سارت خطوات عديدة في قضايا الإصلاح الاقتصادي والعمليات الإصلاحية القطاعية، وآن الأوان لآفاق وطموحات أشمل وأكبر بالمزيد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تنقل مصر نقلة نوعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 141 لسنة 2014"، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا، بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

طلب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شبهة إهدار للمال العام بالقاهرة

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة، مشيرا فى بيان، إلى أنه منذ 26 نوفمبر 2015، وبعد انتهاء جلسة المزاد العلنى لطرح حق استغلال مركز وجراج البستان بباب اللوق لمدة 10 سنوات، وبعد رسو المزاد على إحدى شركات الاسثمار بقيمة حق استغلال سنوى قدره 35 مليون و300 ألف جنيه، بإجمالي 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8%.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

نائب: القطاع الخاص يواجه بيئة معقدة تعيق التنمية الاقتصادية

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل، وفى جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص سواء المحلى أو الدولى، المصدر الأساسى للاستثمارات، مشيرا إلى أن الأولويات الوطنية تكمن في التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الخاص، الذي يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل
وزيرة التخطيط مع الحبتور

«الحبتور»: صندوق مصر السيادي فرصة جيدة للاستثمار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى، في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها، ومنها تفعيل صندوق مصر السيادى وبحث الفرص الاستثمارية به مع كبار المستثمرين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]