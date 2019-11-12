هاني سري الدين: نحتاج إلى 700 ألف فرصة عمل سنويا

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

دكتور هاني سري الدين

أكد الدكتور هاني سرى الدين الرئيس الشرفي لقمة مصر الاقتصادية الأولى والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري شهد إيجابيات كثيرة خلال الفترة الماضية، أهمها مشروعات البنية التحتية وشبكة التضامن الاجتماعي التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة، أن الطفرة التي تحققت شملت قطاعات الكهرباء والري، والطرق والكباري والمدن الجديدة، بالإضافة إلى القطاع المصرفي المتماسك الذي حافظ على المسيرة الاقتصادية وقوتها الدافعة. وأشار سري الدين إلى أن التحدي الأول بعد الإصلاح الاقتصادي هو الإصلاح المؤسسي.

وأوضح سري الدين، أن مصر الآن في منتصف الطريق، مشيرا إلى أن بداية الإصلاح بدأت في سنة 1977 وهي أولى المحاولات التي لم تكتمل، كما أن محاولات الإصلاح في 2004- 2005 لم تنجح بسبب الأزمة الاقتصادية. وأكد أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي من الممكن أن يصبح قاطرة للنمو الاقتصادي،