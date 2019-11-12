«ويب» تليسكوب بـ9 مليارات دولار لرصد صور غير مسبوقة
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
وكالة ناسا - صورة أرشيفية
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن التليسكوب "جيمس ويب" الفضائي، الذي وصلت تكلفة إنشائه حتى الآن إلى 9.66 مليار دولار، وسيقدم صورا غير مسبوقة للفضاء. وقالت وكالة (ناسا) الأمريكية، وفقا لما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إنه من المقرر أن يتم إطلاق تليسكوب "ويب" في مارس 2021، حيث سيكون قادرا على التقاط أقصى أبعاد من الفضاء يتم التقاط صورها حتى الآن، بتفاصيل ودقة غير مسبوقة، مضيفة أن تليسكوب "ويب" لازال قيد التصنيع في مستودع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بالتعاون مع شركة الدفاع "نورثروب جرومان".
ونشرت "ناسا" صورة للتليسكوب الجديد على موقع (تويتر)، لتوضيح مدى ضخامته، لافتة إلى أن حساسية الجهاز، أو مقدار التفاصيل التي يمكن أن يلتقطها، ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم المرآة التي تجمع الضوء من الأشياء التي يتم رصدها، موضحة أن قطر مرايا تليسكوب "ويب" حوالي 6.5 متر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بقطر 2.4 متر
ونشرت "ناسا" صورة للتليسكوب الجديد على موقع (تويتر)، لتوضيح مدى ضخامته، لافتة إلى أن حساسية الجهاز، أو مقدار التفاصيل التي يمكن أن يلتقطها، ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم المرآة التي تجمع الضوء من الأشياء التي يتم رصدها، موضحة أن قطر مرايا تليسكوب "ويب" حوالي 6.5 متر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بقطر 2.4 متر الذي تمتعت به مرايا التليسكوب "هابل".
ويوم السبت الماضي، كشفت "ناسا"، عن طائرتها التجريبية من طراز "إكس 57 ماكسويل"، وهي أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء، وذلك في مختبرها الشهير بصحراء كاليفورنيا. وأوضح برنت كوبلي مدير مشروع مركز أرمسترونج لأبحاث الطيران التابع لـ "ناسا"، أن الطائرة "إكس 57 ماكسويل" تعد الأحدث في سلسلة فخمة من الطائرات التجريبية التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية على مدار عقود لأغراض عدة. (التفاصيل)