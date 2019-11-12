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التموين تعلن انخفاض أسعار الزيت والسكر على البطاقات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
سلع تموينية
سلع تموينية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، الأسعار الجديدة للسلع التموينية والتي تم تخفيضها بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وحذرت من تلاعب التجار وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار. وقررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، تخفيض أسعار 4 سلع غذائية على مقررات التموين الخاصة بمستحقي الدعم. وبموجب منشور صادر عن الشركة، فقد تم تخفيض سعر زجاجة زيت الخليط إلى 17 جنيه بدلا من 19 جنيها.
وتم خفض سعر كيلو السكر إلى 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر كيلو الأرز إلى 8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، كما تم خفض سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه. وجاء قرار وزارة التموين على خلفية تراجع أسعار السلع في السوق الحر، واستمرار أسعار السلع التموينية المرتفعة، حيث قدم نواب البرلمان عددا
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السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وضبط الأسواق.
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حقيقة إلغاء صرف سلعتي «الأرز والزيت» في التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن اعتزام وزارة التموين إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية. وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم صرف كافة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكلٍ شهري منتظم، مُوضحةً أنها عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية "خاصةً السكر والزيت والأرز"، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع المحافظات.
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وزير التموين: السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر. جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير. وأشار إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو 14 جنيها، موضحًا أن استلام محصول القصب بـ720 جنيها للطن، تصل تكلفة إنتاج الكيلو 9 جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ9 جنيهات ونصف للمستهلك.
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مد فترة تلقي تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية نوفمبر

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل. وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، إذ إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع ما داموا من مستحقى الدعم. وكان آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات اليوم، الخميس، غير أنه تقرر مد الفترة لمدة شهر.
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