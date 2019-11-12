التموين تعلن انخفاض أسعار الزيت والسكر على البطاقات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

سلع تموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، الأسعار الجديدة للسلع التموينية والتي تم تخفيضها بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وحذرت من تلاعب التجار وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار. وقررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، تخفيض أسعار 4 سلع غذائية على مقررات التموين الخاصة بمستحقي الدعم. وبموجب منشور صادر عن الشركة، فقد تم تخفيض سعر زجاجة زيت الخليط إلى 17 جنيه بدلا من 19 جنيها.

وتم خفض سعر كيلو السكر إلى 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر كيلو الأرز إلى 8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، كما تم خفض سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه. وجاء قرار وزارة التموين على خلفية تراجع أسعار السلع في السوق الحر، واستمرار أسعار السلع التموينية المرتفعة، حيث قدم نواب البرلمان عددا