الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

الطقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 32شبين الكوم 20 32طنطا 20 31دمنهور 21 31الإسكندرية 21 30بلطيم 20 30مطروح 15 30 السلوم 15 31 سيوة 15 32بورسعيد