رياضة

استبعاد سترلينج من مواجهة إنجلترا في تصفيات اليورو

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج، من خوض مباراة الأسود الثلاثة أمام مونتينجرو في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، والتي ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب ويمبلي، وذلك بعد شجاره في المعسكر التدريبي للفريق أمس الإثنين، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يستطيع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأكيد أن رحيم سترلينج لن يشارك في مباراة الخميس ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 نتيجة شجار خلال منطقة خاصة باللاعبين في سانت جورج بارك اليوم. سيظل موجودا مع الفريق".
وشارك سترلينج في خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول ليحلق الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بهذا الفوز، موسعا الفارق بينهما إلى 9 نقاط. وكتب سترلينج على حسابه بشبكة "إنستجرام": "يعرف الجميع أولًا ما تعنيه المباراة لي، أنا وجو تحدثنا وجعلنا ما حدث جزءًا من الماضي الآن، نحن في رياضة
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الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
اصابة حمدى فتحى (1)

الجبلاية تقترح على الأهلي سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

اقترح مسئولو اتحاد الكرة على النادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب الوطني والقلعة الحمراء، إلى ألمانيا، لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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الستي

التعادل يحسم مواجهة مانشستر سيتي و أتالانتا المثيرة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره أتالانتا الإيطالي، التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي، وأدرك ماريو بازاليتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع السيتي رصيده إلى 10 نقاط وظل في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن دينامو زغرب الثاني، وشاختار الثالث، في المقابل حصد أتالانتا أول نقطة له وظل في المركز الرابع والأخير.
مانشستر سيتي

نجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد في الميركاتو

يرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بقوة الفترة المقبلة، وذلك بسبب تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتعرضه للكثير من النتائج السلبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الإنجليزي لفريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج، مشيرة إلى أن عرض الفريق الملكي يتضمن رحيل جاريث بيل إلى الفريق السماوي، وينوي ريال مدريد، عرض خدمات بيل على مانشستر سيتي بجانب تقديم 81 مليون يورو، من أجل الحصول على رحيم سترلينج.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهيمن السيتي على أحداث المباراة تمامًا وتسابق نجومه على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، حتى تمكن رحيم سترلينج من إنهاء نتيجة التعادل السلبي الذي حسم شوط المباراة الأول، بافتتاح التسجيل مباشرة في الدقيقة 46 من شوط المباراة الثاني، ليمنح الراحة لجماهير السيتي ومدربه بيب جوارديولا.
رحيم سترلينج

سترلينج لاعب الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

حصد المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد العرض المميز الذي قدمه في قيادة مانشستر سيتي للفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 5-1، مسجلًا الهاتريك في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، وتفوق سترلينج في الفوز بالجائزة على النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل هاتريك هو الآخر في فوز باريس سان جيرمان خارج ميدانه على كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.
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