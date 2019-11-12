استبعاد سترلينج من مواجهة إنجلترا في تصفيات اليورو

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

رحيم سترلينج

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج، من خوض مباراة الأسود الثلاثة أمام مونتينجرو في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، والتي ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب ويمبلي، وذلك بعد شجاره في المعسكر التدريبي للفريق أمس الإثنين، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يستطيع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأكيد أن رحيم سترلينج لن يشارك في مباراة الخميس ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 نتيجة شجار خلال منطقة خاصة باللاعبين في سانت جورج بارك اليوم. سيظل موجودا مع الفريق".

وشارك سترلينج في خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول ليحلق الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بهذا الفوز، موسعا الفارق بينهما إلى 9 نقاط. وكتب سترلينج على حسابه بشبكة "إنستجرام": "يعرف الجميع أولًا ما تعنيه المباراة لي، أنا وجو تحدثنا وجعلنا ما حدث جزءًا من الماضي الآن، نحن في رياضة

وشارك سترلينج في خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول ليحلق الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بهذا الفوز، موسعا الفارق بينهما إلى 9 نقاط.



وكتب سترلينج على حسابه بشبكة "إنستجرام": "يعرف الجميع أولًا ما تعنيه المباراة لي، أنا وجو تحدثنا وجعلنا ما حدث جزءًا من الماضي الآن، نحن في رياضة تتحكم بها المشاعر بشكل كبير، وأنا رجل تسيطر علي المشاعر لأقصى درجة".



وأضاف: "تحدثنا عن الواقعة التي استغرقت من 5 إلى 10 ثوانٍ وأصبحت من الماضي، دعونا لا نجعل منها أمرًا كبيرًا، ونضع كامل تركيزنا في مباراة الخميس".



يذكر أن إنجلترا تحتل صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 15 نقطة، مقابل 12 نقطة للتشيك في المركز الثاني.