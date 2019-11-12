نصار: 20% زيادة متوقعة في الصادرات المصرية خلال 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة

أكد الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية تعد العامل الأهم في الدخل القومي، يليه الصناعة. وأشار نصار خلال كلمته والتي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال قمة مصر الاقتصادية والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير والتي أدت إلى زيادة بنسبة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي. وأوضح نصار أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8%.

وأشار نصار إلى أن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030 التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع والتي أدت بعد طرحها خلال العام الحالي. وأوضح وزير الصناعة أن الحكومة ضخت استثمارات قدرها 940 مليار جنيه