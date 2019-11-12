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إغلاق 600 مدرسة بسبب حرائق الغابات في أستراليا

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
حرائق الغابات - صورة أرشيفية
حرائق الغابات - صورة أرشيفية
أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 600 مدرسة، فيما تستعد سيدني والمناطق المجاورة في ولاية نيو ساوث ويلز بشرقي أستراليا لما يطلق عليه المسؤولون "حرائق كارثية". وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت عشرات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ، حيث تستعد السلطات لظروف كارثية اليوم في ظل الطقس الحار والجفاف ودرجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة. وتم الإعلان عن خطر "حرائق كارثية" لأول مرة في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك منطقة سيدني الكبرى وبعض ضواحيها الداخلية.
وأعلنت وزارة التعليم بالولاية عن إغلاق أكثر من 600 مدرسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكانا في أستراليا.وحتى صباح اليوم الثلاثاء، كان هناك 50 حريقا لا يزال مشتعلا، ولا يزال نصف ذلك العدد من الحرائق خارج عن السيطرة، لكن لا يوجد أي حريق وصل إلى مستوى الطوارئ على
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حركة-طالبان

رئيس أفغانستان: الاتفاق مع طالبان على مبادلة سجناء

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستفرج عن اثنين من قادة حركة طالبان البارزين وزعيم بحركة حقاني في مقابل إطلاق سراح أمريكي وأسترالي اختطفا عام 2016. وقررت الحكومة الإفراج عن القيادي أنس حقاني واثنين من قادة طالبان في إطار مبادلة سجناء في اتفاق قد يمهد الطريق أمام محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وخطفت طالبان الأمريكي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس آب 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
إعصار بلبل (2)

«بلبل» يقتل 20 شخصا ويشرد مليونين في الهند وبنجلاديش

لقي 20 شخصا حتفهم، ونزح أكثر من مليونين إلى مراكز إيواء، ليل السبت، بسبب الإعصار "بلبل"، الذي ضرب سواحل الهند وبنجلاديش، مصحوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة، ما أجبر السلطات على إغلاق المواني والمطارات في البلدين، بحسب ما أعلنه مسؤولون، اليوم الأحد.. ففي ولاية غرب البنغال الهندية مات 10 أشخاص، بينهم شخصان لقيا مصرعهما جراء سقوط أشجار على منزليهما، فيما توفي آخر إثر سقوط أغصان في كلكاتا، كما لقي شخصين مصرعهما في ولاية أوديشا المجاورة، بحسب ما أوردت وكالة "برس تراست"
إعصار - أرشيفية

عمليات إجلاء واسعة بسبب إعصار «بلبل» في بنجلاديش

أجلت سلطات بنجلاديش مئات الآلاف من المواطنين عن الجزر والقرى الساحلية، في انتظار إعصار "بلبل" الذي من المتوقع أن يجتاح البلاد في وقت لاحق من اليوم السبت. وذكر مسؤولون محليون، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن نحو مائة ألف شخص قد تركوا مناطقهم هربا من الإعصار الذي تبلغ سرعة رياحه 120 كم في الساعة. ومن جانبه .. أكد وزير إدارة الكوارث والإغاثة محمد شاه كمال وجود خطط لإجلاء 1.5 مليون شخص قبل أن يضرب الإعصار سواحل البلاد في الساعة الثامنة من مساء اليوم تقريبا.
مروحية تايجر الألمانية

رئيس أوكرانيا: كييف أول من اخترعت الطائرة المروحية في العالم

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "إن بلاده أول من اخترعت الطائرة المروحية والمحرك الصاروخي في العالم". ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن زيلينسكي إشارته في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى أن الأوكرانيين أهدوا البشرية أول طائرة هليكوبتر ومحركات الصواريخ والقمر الصناعي، إلى جانب النموذج الأولي للأشعة السينية والأقراص المضغوطة التي تستخدم في تخزين البيانات.
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مجلس-النواب (1)

نائبة تطالب بتغليظ عقوبة المعاهد العلمية الوهمية

قالت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، إن سوق الكيانات العلمية الوهمية ينشط في مصر، وسط غياب رقابة وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، وضحايا هذه الكيانات بالآلاف وتمارس عملها وتستقطب المزيد من الضحايا، والنتجية في النهاية خلق جيل غير واعٍ وغير قادر على الفهم أو مواكبة سوق العمل، وللأسف لا يعرف الطالب أن الكيان الذى درس به غير مرخص إلا بعد دفع المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره، وهنا لا بد من وجود رقابة مشددة على تلك الكيانات الوهمية، مضيفة أن بعض هذه المعاهد تتعهد بتوفير فرص عمل للشباب بعد انتهاء سنوات الدراسة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
زاهي حواس

زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
طارق-شوقى

التعليم: 3% تخفيض لأسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم التواصل مع أصحاب المطابع، الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا، على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بنسبة 3%، وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار. ووجه وزير التربية والتعليم وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء - بتشكيل لجنة للتفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية على أسعار جديدة لتوريد كتب الفصل الدراسي الثاني نتيجة انخفاض سعر التكلفة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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