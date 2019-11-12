المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة في الكونفدرالية

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

كأس الكونفدرالية الإفريقية

أقيمت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الثلاثاء في القاهرة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأسفرت عن مجموعات نارية. وتأهل 16 فريق إلى دور المجموعات هم: المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).

ونجح بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما أقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0. وجاءت المجموعات كالآتي: المجموعة الأولى 1- نواذيبو (موريتانيا) 2-