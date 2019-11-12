رياضة

المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة في الكونفدرالية

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
كأس الكونفدرالية الإفريقية
كأس الكونفدرالية الإفريقية
أقيمت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الثلاثاء في القاهرة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأسفرت عن مجموعات نارية. وتأهل 16 فريق إلى دور المجموعات هم: المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).
ونجح بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما أقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0. وجاءت المجموعات كالآتي: المجموعة الأولى 1- نواذيبو (موريتانيا) 2-
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الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
اصابة حمدى فتحى (1)

الجبلاية تقترح على الأهلي سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

اقترح مسئولو اتحاد الكرة على النادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب الوطني والقلعة الحمراء، إلى ألمانيا، لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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احمد-احمد (3)

رسميا.. كاف يفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عبر بيان رسمي، عن فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية الحاصلة على حقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي كان ممتدا حتى عام 2028. وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان له، اليوم الجمعة، أن هيئة حماية المستهلك ومنع الاحتكار المصرية أصدرت في 2017 قرارها ببطلان عقد الرعاية الجديد بين الاتحاد الإفريقي والشركة الفرنسية لامتداده لأكثر من 20 عامًا متواصلة بعد تجديد التعاقد، وطالبت بإنهاء هذا الاتفاق.
حسام البدري - طارق مصطفى

المنتخب يبدأ اليوم معسكر تصفيات أمم إفريقيا

ينطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية؛ وذلك استعدادًا لمباراتي منتخبي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كان 2021» بالكاميرون، حيث يشهد اليوم الأول انضمام لاعبي الزمالك وبيراميدز والمصري وسموحة ودجلة، بينما يغيب لاعبو الأهلي لتواجدهم في معسكر بالإمارات إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين سينضمون خلال يومي 10 - 11 نوفمبر.
بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 من البطولة، وسجل ايريك تراوري الهدف الأول، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني، واختتم عبدالله السعيد ثلاثية أصحاب الأرض، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بيراميدز بنتيجة (5- 1) بمجموع المباراتين.
إيهاب جلال - عمرو موسى

إيهاب جلال: عودة "جمعة" إضافة لمنتخب مصر

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن فوزه في لقاء الذهاب أمام كوت دور بطل السيشيل، برباعية في مواجهة الذهاب، بالدور الـ32 المكرر، تسبب في حالة من الهدوء لدى اللاعبين. جاء ذلك في تصريحات عبر «قناة أون سبورت»، عقب نهاية مباراة الإياب التي جمعت فريقه مع كوت دور، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي، بهدفين نظيفين، قائلا: «سعيد بعودة جمعة للمشاركة، وحصل لاعبون على فرصة في المباراتين وتلك مميزات، هناك بعض العيوب سنحاول علاجها، كما أننا حاولنا منح اللاعبين فرصة وجميعهم أدوا بشكل جيد».
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