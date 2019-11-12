عز العرب: القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك المصرية

أكد هشام عز العرب – رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك التجاري الدولي CIB ضرورة التركيز على الموارد التنفيذية على مستوى جميع القطاعات، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، حيث لا بد أن يلعب دورًا رئيسيا في دعم الاقتصاد، وإطلاق الإمكانات التصديرية لمصر، لافتا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية من أهم عوامل نجاح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف عز العرب خلال كلمته في قمة مص الاقتصادية والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاءً.

وقال هشام عز العرب: " إن مصر من الدول النامية التي عانت من مشكلة الديون على مدار تاريخها، كما شهدت تطورات على مستوى الأحوال والظروف الاقتصادية، لقد ساهم القطاع المصرفي في إنجاح تنفيذ أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي حتى هذه المرحلة المهمة في اقتصاد مصر، كما أن القطاع هو الداعم الرئيسي لتنشيطه لما يقدمه من