عز العرب: القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد
تحرير:أحمد البرماوي
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك المصرية
أكد هشام عز العرب – رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك التجاري الدولي CIB ضرورة التركيز على الموارد التنفيذية على مستوى جميع القطاعات، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، حيث لا بد أن يلعب دورًا رئيسيا في دعم الاقتصاد، وإطلاق الإمكانات التصديرية لمصر، لافتا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية من أهم عوامل نجاح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عز العرب خلال كلمته في قمة مص الاقتصادية والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاءً.
وقال هشام عز العرب: " إن مصر من الدول النامية التي عانت من مشكلة الديون على مدار تاريخها، كما شهدت تطورات على مستوى الأحوال والظروف الاقتصادية، لقد ساهم القطاع المصرفي في إنجاح تنفيذ أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي حتى هذه المرحلة المهمة في اقتصاد مصر، كما أن القطاع هو الداعم الرئيسي لتنشيطه لما يقدمه من
وقال هشام عز العرب: " إن مصر من الدول النامية التي عانت من مشكلة الديون على مدار تاريخها، كما شهدت تطورات على مستوى الأحوال والظروف الاقتصادية، لقد ساهم القطاع المصرفي في إنجاح تنفيذ أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي حتى هذه المرحلة المهمة في اقتصاد مصر، كما أن القطاع هو الداعم الرئيسي لتنشيطه لما يقدمه من دعم تمويلي للمشروعات المختلفة في جميع القطاعات والمشاركة في التنمية المجتمعية، وهو العمود الفقري للاقتصاد".
وأضاف:" بلغت أصول القطاع المصرفي نحو 5.7 تريليون جنيه مصري في أغسطس 2019، مسجلة 11% معدلًا للنمو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تمثل أصول القطاع بذلك 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي في مصر، و113% من الناتج المحلي لإنتاج مصر، وهذا يدل على قدرة البنوك في دعم مختلف الصناعات في القطاعات المختلفة".