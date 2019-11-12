أبو العينين: بناء مصر الصناعية يدعم الاقتصاد

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

محمد أبو العنين رئيس مجلس الاعمال المصري الأوروبي

أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ضرورة أن تتضمن صورة مصر رسالة حضارية للعالم بإنجازاتها وتطوراتها التي ترسم رؤى مستقبل 2030، ومخاطبة العالم لأهمية الاستثمار بها وجعلها قبلة لسوق الاستثمار العالمي. وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى اليوم، الثلاثاء، إلى أن الدولة سارت خطوات عديدة في قضايا الإصلاح الاقتصادي والعمليات الإصلاحية القطاعية، وآن الأوان لآفاق وطموحات أشمل وأكبر بالمزيد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تنقل مصر نقلة نوعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال أبو العينين: "يجب علينا التركيز على بناء مصر الصناعية لتكون جزءا من الثورة الصناعية الرابعة، يتحدث عنها العالم من الجيل الرابع والخامس من الصناعة". وطرح أبو العينين رؤية جديدة تتضمن توجيه دعوة لكبرى صناع العالم في مصر لمناقشة الفرص المتاحة على أن يتم تسجيلها باتفاقيات ومزايا خاصة تشمل جميع