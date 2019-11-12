اقتراح برلماني بشأن تعديل قانون العاملين بالدولة

تحرير:محمد محمود ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

موظفون بالدولة - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادتين "5 و74"، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحة أن التعديل المقترح على المادة 74 سوف يتم استبداله بالنص الآتي: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها".

واستكملت فراج النص: "يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي