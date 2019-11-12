اقتراح برلماني بشأن تعديل قانون العاملين بالدولة
تحرير:محمد محمود
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
موظفون بالدولة - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادتين "5 و74"، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحة أن التعديل المقترح على المادة 74 سوف يتم استبداله بالنص الآتي: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها".
واستكملت فراج النص: "يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي
واستكملت فراج النص: "يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 1 يوليو 2017".
كما اقترحت تعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واستبدالها بالنص الآتي: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي اعتبارا من 1 يوليو 2019.
وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية أنه في إطار ما ظهر من مشكلات في التطبيق العملي للقانون 81 لسنة 2016، وما نتج عنه من ضرر على موظفي الدولة، وعدم عدالة وتوقيف الأجر الأساسى كنسبه مقطوعة، وما ترتب عليه من أضرار لموظفي الدولة وانخفاض مرتبات البعض وبالتالي أرتأى المشرع التعديل، لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي مراعاة لأحوال وظروف العاملين ودفعة للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزيادة الإنتاج.
وتابعت: "بالنسبة للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فإنه في إطار اهتمام الدولة بالمواطن المصري لتخفيف الأعباء عليه، وفي إطار إصلاح هيكل الأجور بالدولة، وتلافيا للآثار السلبية التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون من إشكاليات تمثلت في تجميد ما يتقاضاه الموظف من أجور، نتيجة لتحويل ما يتقاضاه من حوافز وبدلات ومكافآت وغيرها مرتبطة بالأجر الأساسي إلى أجر مقطوع".
وذكرت: "ما تبع ذلك من وجود أكثر من أساسي للعاملين في الدولة، ما كان له بالغ الضرر عليهم وتحقيقا للمساواة للتقدم بتعديل قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وبالتالي اتقدم بالتعديل لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطه بالأجر الأساسي مراعاة لأحوال وظروف العاملين ودفعة للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزيادة الإنتاج".