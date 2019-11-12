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اقتراح برلماني بشأن تعديل قانون العاملين بالدولة

تحرير:محمد محمود ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
موظفون بالدولة - صورة أرشيفية
موظفون بالدولة - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادتين "5 و74"، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحة أن التعديل المقترح على المادة 74 سوف يتم استبداله بالنص الآتي: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها".
واستكملت فراج النص: "يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

التضامن: 457 مليون جنيه لأنشطة «سكن كريم»

استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن تقدم أعمال برنامج "سكن كريم" وإنجازاته حتى أكتوبر 2019. وذكرت البيان أن التمويل المستخدم للبرنامج حوالي 457 مليون جنيه، منها حوالي 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، وحوالي 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الانفاق من المصادر المساندة للبرنامج، الذي بلغ حوالي 203 ملايين جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: حريصون على تقوية ربط الدول العربية

أكد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حرص مصر على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة.
طلاب

«أمهات مصر» يطالبن بعودة مجموعات التقوية بالمدارس

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب المدارس لا توجد بها مجموعات تقوية، والتي تفيد الطلاب خاصة غير القادين على دفع أموال الدروس الخصوصية، مضيفة أن مجموعات التقوية اختفت في بعض المدارس منذ سنوات، والتي كان يعتمد عليها عدد كبير الطلاب في المدارس، خاصة في القروي والنجوع، والذين لا يستطيعون اللجوء إلى الدروس الخصوصية التي تمثل عبئا كبيرا على أولياء أمورهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم بإعادة تطبيق وتفعيل مجموعات التقوية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.
قمر-صناعى

«طيبة».. القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات (طيبة - 1)، يوم 22 نوفمبر الجاري، إذ سيتم الإطلاق بواسطة شركة (آريان سبيس) الفرنسية على صاروخ الإطلاق (آريان - 5)، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية. وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوائم الميكانيكى والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة 15 عاما.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على صلاحية الآثار بتحديد رسم زيارة المتحف المصري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصّت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية».
مجلس-النواب (2)

البرلمان يقر المتحف المصري الكبير «هيئة اقتصادية»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية، كمجمع حضاري يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ دارت مناقشات واسعة حول الفقرة الأولى من المادة الثانية بشأن ما تضمنته من قيام هيئة المتحف بتقديم الأنشطة الترفيهية للزائرين، وتم حذفها والاقتصار على الأنشطة الثقافية اللازمة، وعقب رئيس المجلس علي عبد العال قائلًا: «إحنا مش بنعمل إعلان في التليفزيون».
سلع-غذائية

نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

عبد العال لنائب رئيس نيجيريا: الإرهاب أبرز تحدي

التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الجمهورية النيجيري يمي أوسينباجو، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رئيس البرلمان لجمهورية نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني. ونقل عبد العال، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، مؤكدا على الدعوة الرئاسية لاستضافة الرئيس النيجيري في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، وكذلك الدعوة التي وجهتها الرئاسة المصرية للرئيس النيجيري، لحضور مؤتمر السلام والتنمية المستدامة المقرر انعقاده في أسوان في ديسمبر المقبل.
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