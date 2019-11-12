إرهاب

مرصد الإفتاء: 14% من عناصر داعش نساء

مرصد الفتاوى: يعتمد التنظيم على النساء لأنهن لعبن دورا كبيرا في خدمة أفكاره والكثير منهن من أزواج لمقاتلين بالتنظيم وبالتالي يصعب عليهن التخلي عن الأفكار المتطرفة
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
نساء داعش - صورة أرشيفية
نساء داعش - صورة أرشيفية
قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي"، قد يتجه للاعتماد على النساء مجددا في عملياته الإرهابية، وذلك لما للنساء من أهمية كبرى في استراتيجية التنظيم، إذ لا يزال يرى أهمية العنصر النسائي في إقامة دولته المزعومة، وأن "أبو بكر البغدادي" قبل مقتله وجه رسالة إلى نساء التنظيم، في سبتمبر الماضي، مطالبا إياهن بالصبر والحفاظ على دورهن في الجهاد، وهو ما يفسر قيام نساء من تنظيم "داعش "بإقامة محاكم شرعية لمعاقبة المخالفات لأفكار التنظيم، بل وتجنيد أعضاء جدد.
وأشار المرصد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه بعد مقتل "أبو بكر البغدادي" ظهرت مجموعة من نساء التنظيم في مخيمات "داعش" وهن يعلن البيعة لقائد التنظيم الجديد "أبو إبراهيم القرشي"، إذ ظهرت في فيديو البيعة إحدى النساء وهي تقول: "الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم ينتهِ الإسلام، ولم ينتهِ القتال في سبيل
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جماعات-ارهابية

الإفتاء: الحرب على الإرهاب لا تنتهي بمقتل القادة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست وقفا على أشخاص ولا تنحصر في أفراد تنتهي بانتهائهم، بل هي حرب على أفكار خاطئة ومعتقدات فاسدة يلزم عنها سلوك عدواني متطرف وعداء مدمّر للتحضر والعمران، مضيفة: "إننا نخطئ كثيرا إذا اعتقدنا أن الإرهاب سوف ينحصر بمقتل إرهابي أو محاكمته، فمقتل قادة الإرهاب لا يتعدى كونه ضربات موجعةً تؤلمهم وتُربِك حساباتِهم، ولكنها لا تقضي على أفكارهم بالكلية"، جاء في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، نشرته اليوم الثلاثاء.
داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
حركة-طالبان

مقتل قائد من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد من حركة (طالبان) في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم (لوجار) بوسط البلاد. وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الغارة الجوية حدثت في منطقة (محمد أغا) بإقليم لوجار، مساء أمس السبت، مضيفة أن القائد كان متورطا في مقتل 3 قضاة أفغان منذ 3 أيام بعد أن تم نصب كمين لسيارتهم. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الغارة الجوية.
داعش

مقتل 13 داعشيًا في مقاطعتي نانجارهار وكونار بأفغانستان

قال مسؤولون عسكريون في الجيش الأفغاني اليوم السبت، إن القوات شنت سلسلة من الغارات الجوية أدت إلى مقتل 13 مسلحا من جماعة داعش خراسان في مقاطعتي نانجارهار وكونار الشرقية بأفغانستان. ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المسئولين إن الغارات الجوية استهدفت منطقة أتشين بمقاطعة نانجارهار أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من الجماعة الإرهابية. وأضاف المسئولون، أن الغارات الجوية استهدفت أيضا منطقة ديه بالا في نانجارهار أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي الجماعة، ومنطقة تسوكي في مقاطعة كونار وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين من جماعة داعش.
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داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
أبو بكر البغدادي

داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،
أبو بكر البغدادي

من هو عبدالله قرداش خليفة البغدادي في قيادة داعش؟

من الواضح أن ما تبقى لتنظيم داعش، هو عدم الاعتراف بمقتل زعيمه، أبي بكر البغدادي، الذي توفي في غارة شنتها القوات الأمريكية في شمال سوريا يوم السبت، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الاستقرار على خليفة جديد لقيادة التنظيم الإرهابي. في هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح هوية الشخص الذي سيخلف البغدادي، وإن كان عبدالله قرداش، رفيقه والباحث الديني ذو الخبرات الطويلة، هو المرشح الرئيس لتولي مهام قيادة التنظيم الإرهابي الأشهر والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في السنوات الماضية.
ابو-بكر-البغدادى

فوكس نيوز: الحمض النووي أكد مقتل البغدادي

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن فحص الحمض النووي للجثث التي تم العثور عليها في موقع الغارة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقلت الشبكة، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا. وفي تغريدة لمراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي جينفير جريفين، قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغداديفي غارة أميركية في إدلب.
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