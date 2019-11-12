المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة في الظروف الخاصة

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

القيادة وسط هطول الأمطار

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي روشتة للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة لا سيما مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وينصح قائدي السيارات خلال القيادة فى الشبورة المائية بمراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفي. وطالب

وينصح قائدي السيارات خلال القيادة فى الشبورة المائية بمراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفي.



وطالب رجال المرور السائقين بضرورة مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث،

زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، والاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 عند وجود أعطال أو حوادث.



