جريمة

المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة في الظروف الخاصة

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
القيادة وسط هطول الأمطار
القيادة وسط هطول الأمطار
أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي روشتة للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة لا سيما مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وينصح قائدي السيارات خلال القيادة فى الشبورة المائية بمراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفي. وطالب
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مباحث-مصنفات

الشرطة تداهم قناة قضائية مخالفة في أكتوبر

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى (إحدى القنوات الفضائية) بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم"، وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.
محكمة-ارشفية

المشدد 3 سنوات لمتهم بحرق نقطة المنيب

قضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر فى إعادة محاكمتهما بقضية التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتخريب العمدي بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، والمتهم الصادر له حكم الإدانة هو عمر أحمد، بينما برأت المحكمة المتهم مهاب نبيل، و صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

مد أجل الحكم فى «خلية حلوان» لـ25 نوفمبر

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم على 32 متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقتل عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وظابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، للمداولة بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية بشأن إعدام 7 متهمين هم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.
اشارة-مرور (4)

مرور الجيزة تشن 21 حملة على سيارات السرفيس

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة.
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اشارة-مرور (4)

مرور الجيزة تشن 21 حملة على سيارات السرفيس

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (3)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1237 مخالفة

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3264 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (2)

شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال يوم

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري بطريق الفيوم إثر تصادم أتوبيس وميكروباص

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي حالة من التكدس المروري، اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب تابعة لهيئة النقل العام وسيارة ميكروباص وتحديدا بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين أمام البوابة الأولى المواجهة لهضبة الأهرام المتاخمة للمنطقة الأثرية وسط وجود كثافات مرورية مرتفعة.
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