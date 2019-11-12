جريمة

9 نصائح.. روشتة مرورية للقيادة الآمنة في الطقس السيئ

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
القيادة وسط هطول الأمطار
القيادة وسط هطول الأمطار
أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، روشتة للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة لا سيما مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وينصح قائدي السيارات خلال القيادة فى الشبورة المائية بمراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفي. وطالب
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وزيرة -الصحة -ومحافظ -بنى -سويف (5)

150 تلميذا وتحليل الوجبات.. تفاصيل حالات التسمم في بني سويف

اطمأنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، على الحالة الصحية لتلاميذ بني سويف، المشتبه في إصابته بالتسمم، بعد شكوتهم من مغص معوى وإسهال وقئ، ونقلهم إلى مستشفيات الفشن وببا وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وراجعت الوزيرة أوجه الرعاية الطبية المقدمة للتلاميذ وتبادلت الحديث معهم وأولياء أومورهم، وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة، خروج كل الحالات المحولة لمستشفى بني سويف، ومستشفى ببا باستثناء حالتين جاري عمل الفحوصات اللازمة لهم تمهيدا لخروجهم مساء اليوم، فيما تبقت 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي، سيخرجون جميعا خلال ساعتين، بعد الإطمئنان على وضعهم الصحي.
تسمم (3)

إصابة 50 تلميذًا بـ«اشتباه تسمم» في مدرسة ببني سويف

أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، فتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة الاشتباه بتسمم 50 تلميذًا بمدرسة الجفادون بمركز الواسطي التابع للمحافظة، بعد تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة»، والوقوف على صلاحية «الفطائر» من عدمها، إذ قال المحافظ، إنه تم نقل الطلاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة طبية برئاسة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالات والوقوف على صحة التلاميذ، موضحًا أن الوجبة المدرسية تأتي من خلال مصنع أغذية تابع لمحافظة المنيا متعاقد معه من قبل وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارس الفشن.
ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (6)

هبوط أرضي لمنزل وانهيار سقف آخر في المنيا

شهدت قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، انهيار سقف منزل قديم، وحدوث هبوط أرضي بمنزل أخر، ورجحت تحريات المباحث أن يكون وراء الهبوط الأرضي هو الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضرين عن الحادثين، وتقرر عمل كردون أمني حولهما. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مركز شرطة أبوقرقاص يتضمن حدوث هبوط أرضي بأحد المنازل بقرية أبيوها، تقيم به "حنان ن" 29 عاما.
سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
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مرور الجيزة تشن 21 حملة على سيارات السرفيس

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة.
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الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1237 مخالفة

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3264 مخالفة مرورية متنوعة.
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شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال يوم

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري بطريق الفيوم إثر تصادم أتوبيس وميكروباص

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي حالة من التكدس المروري، اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب تابعة لهيئة النقل العام وسيارة ميكروباص وتحديدا بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين أمام البوابة الأولى المواجهة لهضبة الأهرام المتاخمة للمنطقة الأثرية وسط وجود كثافات مرورية مرتفعة.
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