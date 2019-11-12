9 نصائح.. روشتة مرورية للقيادة الآمنة في الطقس السيئ

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

القيادة وسط هطول الأمطار

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، روشتة للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة لا سيما مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وينصح قائدي السيارات خلال القيادة فى الشبورة المائية بمراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفي. وطالب