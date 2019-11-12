المشدد 3 سنوات لمتهم بحرق نقطة المنيب

تحرير:سماح عوض الله ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

محكمة- أرشيفية

قضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر فى إعادة محاكمتهما بقضية التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتخريب العمدي بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، والمتهم الصادر له حكم الإدانة هو عمر أحمد، بينما برأت المحكمة المتهم مهاب نبيل، و صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

استمعت المحكم إلى مرافعات الدفاع الذى طالب ببراءة المتهمين مما هو منسوب لهما، ودفعوا ببطلان التحريات الأمنية، ونفوا توجد المتهمين على مسرح الأحداث وقت الجرائم محل الاتهام، كما نفى الدفاع انضمامهم إلى جماعة إرهابية، فيما كانت النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة ودفعت بثبوت الاتهام. ووجهت النيابة للمتهمين

استمعت المحكم إلى مرافعات الدفاع الذى طالب ببراءة المتهمين مما هو منسوب لهما، ودفعوا ببطلان التحريات الأمنية، ونفوا توجد المتهمين على مسرح الأحداث وقت الجرائم محل الاتهام، كما نفى الدفاع انضمامهم إلى جماعة إرهابية، فيما كانت النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة ودفعت بثبوت الاتهام.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.







