التعليق الأول من حمدي فتحي بعد تعرضه للإصابة

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

حمدي فتحي

علق حمدي فتحي، لاعب خط وسط المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريب الفراعنة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية. وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها حمدي فتحي عقب التدريبات بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله على كل شىء وراض بأي حاجة ربنا يديهالي.. الحمد لله أكيد ربنا بيختار الصح دايمًا.. وأوعدكوا إن شاء الله هارجع أقوى وأحسن من الأول دعواتكوا". الحمد لله على كل شىء وراض بأي حاجة ربنا يديهالي الحمد لله أكيد ربنا بيختار الصح دايما