من هو بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد نعت بهاء أبو العطا وتم إعلان حالة استنفار قصوى في صفوف سرايا القدس، وتوعدت "بالسير على درب الشرفاء لاستكمال مسيرة تحرير فلسطين

تحرير:وفاء بسيوني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

أبو العطا قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس في قطاع غزة إلى جانب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، هم من أكثر الشخصيات خطرا على إسرائيل بحسب ما يعلن جيش الاحتلال. وبدأ الاحتلال الإسرائيلي تصفية أول شخصية في هذا المثلث، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا (42عاما). قتل أبو العطا وزوجته وأصيب شخصان آخران، إثر قصف إسرائيل للمبنى الذي وجد فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد منبى كان أبو عطا موجودا بداخله. وأشار الجيش إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صادق على تنفيذ العملية. وأعلن نتنياهو أنه أعطى الموافقة شخصيا على عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء

الثلاثي الأخطر

قنبلة موقوتة

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد منبى كان أبو عطا موجودا بداخله.وأشار الجيش إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صادق على تنفيذ العملية.وأعلن نتنياهو أنه أعطى الموافقة شخصيا على عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.وصدر بيان عن مكتب نتنياهو جاء فيه "أنه تم هذه الليلة استهداف بهاء أبو العطا وهو قائد كبير في تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، كان أبو العطا مسؤولا عن عمليات كثيرة وعن إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة وكان ينوي تنفيذ عمليات فورية".وأضاف البيان أن "رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك أوصيا بتنفيذ هذه العملية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن تم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليها".وقبل أيام من الاغتيال نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريرا تحت عنوان "أخطر الشخصيات على إسرائيل: نصر الله وسليماني وأبو العطا"، ذكرت فيه أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقائد قوة قدس الإيرانية قاسم سليماني وقائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا هم أخطر ثلاث شخصيات على الأمن الإسرائيلي.وحول أبو العطا، قالت الصحيفة: "بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في قطاع غزة، هو أحد كبار المسؤولين العسكريين في قطاع غزة، ورغم أن حركة الجهاد حركة سنية، فإنها تتلقى دعما إيرانيا لا محدودا ويعتبر أبو العطا من كبار مؤيدي إيران في القطاع".وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن أبو العطا "شارك في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل، وأشرف على صنع الأسلحة، وتحسين قدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وينظر له في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كعنصر تصعيد".ومعروف لدى الجيش الإسرائيلي أن أبو العطا أمر بإطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل في أبريل.ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإنه تحت قيادة أبو العطا، تحاول "الجهاد الإسلامي" شن هجمات منخفضة المستوى والحفاظ على مستوى محدود من التصعيد من أجل تقويض التفاهمات طويلة الأمد من جهة وحتى لا تصطدم مع حماس من جهة أخرى.وأوردت الصحيفة تصريحا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين منليس قال فيه إن "هناك العشرات من البلدان حول العالم تحاول تحسين الوضع الإنساني في القطاع، ولكن في الوقت نفسه، هناك رجل داخل غزة (أبو العطا) ورجل خارجها (زياد النخالة أمين عام الجهاد) يحاولان نسف ذلك".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "كان بمثابة قنبلة موقوتة".



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ويعتبر أبو العطا، من الشخصيات المؤثرة في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، ومسؤول عن الكثير من العمليات الهجومية ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة إطلاق الصواريخ.



القناة العبرية الثانية قالت إن أبو العطا هو صاحب القرار في إطلاق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية، كاشفة أن الإدارة الأمريكية أصدرت مجموعة من العقوبات بحقه وأكدت أنه لا يشكل تهديدا على إسرائيل فقط وإنما يحرج "حماس" كذلك.



وحسب ما تشير إسرائيل، فقد "نفذ أبو العطا عمليا معظم نشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة، ولقد قاد أبو العطا وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص".



كما أشارت دولة الاحتلال إلى أن أبو العطا، كان مسؤولًا عن معظم العمليات التي انطلقت في العام الأخير من قطاع غزة، والجولات القتالية وإطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة في الأشهر الأخيرة.

نعي وتوعد

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نعت بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية وتم إعلان حالة استنفار قصوى في صفوف سرايا القدس، التي توعدت "بالسير على درب الشرفاء لاستكمال مسيرة تحرير فلسطين".



وأصدرت كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لألوية الناصر صلاح الدين، بيانا عسكريا بشأن اغتيال بهاء أبو العطا.



وقالت الكتائب في بيان لها "إن الجريمة النكراء التي استهدفت اليوم الشهيد القائد الكبير في سرايا القدس بهاء أبو العطا (أبو سليم) وعائلته لن تمر دون عقاب، فنحن في كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين وإذ نزف إلى شعبنا وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية قائدا ومجاهدا رغم أنف الاحتلال بالتراب وضحى بنفسه في سبيل وطنه ودينه، الشهيد المجاهد بهاء أبو العطا (أبو سليم)".



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وأضافت أن "معركتنا مع العدو الصهيونى مستمرة وعلى مستوطنيه الجبناء الهروب فورا إلى الملاجئ فبإذن الله ستكون مقبرة لهم ولن يخرجوا منها أبدا".



الكتائب أكدت أنها رفعت حالة الاستنفار العام في صفوف مقاتليها إلى الدرجة القصوى للرد على الجريمة الإسرائيلية الجبانة، مشددة على أن كل الخيارات مفتوحة في التصدي لعدوان الاحتلال.