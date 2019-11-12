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من هو بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد نعت بهاء أبو العطا وتم إعلان حالة استنفار قصوى في صفوف سرايا القدس، وتوعدت "بالسير على درب الشرفاء لاستكمال مسيرة تحرير فلسطين
تحرير:وفاء بسيوني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
بهاء أبو العطا
بهاء أبو العطا
أبو العطا قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس في قطاع غزة إلى جانب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، هم من أكثر الشخصيات خطرا على إسرائيل بحسب ما يعلن جيش الاحتلال. وبدأ الاحتلال الإسرائيلي تصفية أول شخصية في هذا المثلث، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا (42عاما). قتل أبو العطا وزوجته وأصيب شخصان آخران، إثر قصف إسرائيل للمبنى الذي وجد فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.
وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد منبى كان أبو عطا موجودا بداخله. وأشار الجيش إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صادق على تنفيذ العملية. وأعلن نتنياهو أنه أعطى الموافقة شخصيا على عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء
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اراضى-فلسطين-النقب

سلطات الاحتلال تصدر أوامر للاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لأغراض عسكرية. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم الأربعاء- "إن الإخطارات صدرت عن سلطات الاحتلال في مجمع (مستوطنات غوش عصيون) الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبًا، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون أن تحدد المساحات".
قصف-غزة (2)

16 شهيدا في غزة جراء القصف الإسرائيلي

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيدًا منذ الأمس. وقال مصدر طبي فلسطيني إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استشهد رابع بعد أن استهدفت قوات الاحتلال دراجته النارية في حي الزيتون جنوب غزة. وقصفت قوات الاحتلال قاربًا على شاطئ غزة وقامت قوات الدفاع المدني بإطفاء الحريق الذي اشتعل فيه.
غزة (1)

استشهاد فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، في تجدد القصف الإسرائيلي، على منازل المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب علاء اشتيوي (32 عاما)، وجرى نقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي. وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، استشهاد المواطن خالد عوض فراج (38 عاما)، في قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.
مظاهرات العراق

رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شيء عظيم واستفادنا منها

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي شهدتها بلاده شيء عظيم وتم الاستفادة منها، قائلًا في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحركة الاحتجاجية تسجل أهم أحدى الحركات الشعبية في شعبنا، خاصة أن الشباب هم من يقودوها، مؤكدا أن المظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة؛ لإحداث إصلاحات، فالفساد لم يتراكم خلال أشهر، بل منذ زمن طويل، مشددًا على حاجة العراق لتعديلات دستورية وإصلاح النظام الانتخابي، مضيفا أنه بعد مرور أكثر من 40 يوما من التظاهرات، فأن الزخم الكبير في المظاهرات لم يحرك سطح الأمر، أنما حرك عمق الأمور، وهذا أمر مهم أن تتحرك الأعماق، وهو دليل على صحة وحيوية الشعب والشباب.
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إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل

أعلنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، وذلك بعيد اغتيال تل أبيب بهاء أبو العطا القيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، للصحفيين في اتصال هاتفي: "هناك نيران كثيفة". وفي وقت لاحق، أوضح الجيش أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر أطلقت نحو 50 قذيفة صاروخية بتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 20 منها، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

«بينهم 75 طفلا».. إسرائيل تعتقل 417 فلسطينيا أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم 75 طفلا، و16 سيدة، ليصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ذلك الشهر قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، و 200 طفل، وأكثر من 450 معتقلا إداريا. وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر أكتوبر 188 مواطنا من مدينة القدس، و30 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطنا.
قصف-غزة (2)

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة ودمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق في قطاع غزة الليلة الماضية. وأفادت مصادر طبية بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإستشهاد الشاب أحمد محمد الشحري (27 عاماً) جراء إصابته بشظايا صاروخ استهدف موقعاً ومنزلاً مجاوراً غرب المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة بينها خطيرة، ?وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعاً وممتلكات للمواطنين في مختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها.
المسجد الاقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحجة الأعياد اليهودية

اقتحم نحو 400 مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم الأحد، بأن عمليات الاقتحام مستمرة منذ الصباح الباكر ومستتمرة حتى الآن على شكل مجموعات متتالية. وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي.
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