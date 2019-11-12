بعد تعرضه للإصابة.. رسالة من وائل جمعة لحمدي فتحي

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

حمدي فتحي

دعم وائل جمة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفراعنة والقلعة الحمراء، وذلك بعدما تعرض فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريب الفراعنة. وتعرض فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.

وكتب «الصخرة» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "زي ما قدرت تكون لاعب مهم في الأهلي وزي ما قدرت تثبت نفسك بسرعة مع المنتخب، فالأكيد هاترجع أقوى بالإصرار والمثابرة إن شاء الله". زي ما قدرت تكون لاعب مهم في الأهلي وزي ما قدرت تثبت نفسك بسرعة مع المنتخب، فالأكيد هاترجع أقوى