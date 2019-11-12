سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«أمهات مصر» يطالبن بعودة مجموعات التقوية بالمدارس

تحرير:أمينة محمود ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب المدارس لا توجد بها مجموعات تقوية، والتي تفيد الطلاب خاصة غير القادين على دفع أموال الدروس الخصوصية، مضيفة أن مجموعات التقوية اختفت في بعض المدارس منذ سنوات، والتي كان يعتمد عليها عدد كبير الطلاب في المدارس، خاصة في القروي والنجوع، والذين لا يستطيعون اللجوء إلى الدروس الخصوصية التي تمثل عبئا كبيرا على أولياء أمورهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم بإعادة تطبيق وتفعيل مجموعات التقوية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أحمد، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه المجموعات تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتشجع المعلمين عليها حتى لو بمبالغ رمزية لصالح المعلم، لافتة إلى أن عزوف بعض الطلاب عن المجموعات في بعض المدارس، سببه أعدادها الكبيرة التي تقترب من أعداد الطلاب في الفصل، ويمكن حل هذه الإشكالية من
اقرأ المزيد
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

التضامن: 457 مليون جنيه لأنشطة «سكن كريم»

استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن تقدم أعمال برنامج "سكن كريم" وإنجازاته حتى أكتوبر 2019. وذكرت البيان أن التمويل المستخدم للبرنامج حوالي 457 مليون جنيه، منها حوالي 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، وحوالي 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الانفاق من المصادر المساندة للبرنامج، الذي بلغ حوالي 203 ملايين جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: حريصون على تقوية ربط الدول العربية

أكد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حرص مصر على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة.
موظفين -الهيكل-الاداري-للدوله

اقتراح برلماني بشأن تعديل قانون العاملين بالدولة

أعلنت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادتين "5 و74"، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحة أن التعديل المقترح على المادة 74 سوف يتم استبداله بالنص الآتي: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها".
قمر-صناعى

«طيبة».. القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات (طيبة - 1)، يوم 22 نوفمبر الجاري، إذ سيتم الإطلاق بواسطة شركة (آريان سبيس) الفرنسية على صاروخ الإطلاق (آريان - 5)، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية. وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوائم الميكانيكى والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة 15 عاما.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الإسكندرية: مبادرة لتعويض الطلاب المرضى عن الدروس

أطلق فريق عمل "المعلمون أولا"، بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة عزة عبد العليم منسق المحافظة مبادرة، تحت عنوان "معًا من أجل صحتك وتعليمك"، حيث يقوم منسقو الفريق بالتطوع لتعويض الطلاب المقيمين بمستشفى الطلبة بسبورتنج، لمدة 10 أيام فأكثر عن الدروس التى تخلفوا عنها بغير إرادتهم ومساعدتهم في تحصيلها، بالإضافة إلى متابعة الحالات التي قد تتعرض للخروج من المستشفى لتلقي العلاج أو للغسيل الكلوي. قام يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، اليوم الإثنين، بزيارة لمستشفى الطلبة.
مصطفى-مدبولي

حقيقة تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية "باراسيتامول p500" بالصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناولها. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.
جامعة بني سويف

إعفاء الطلاب الأوائل من المصروفات في جامعة بني سويف

قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، إن مجلس الجامعة وافق على منح الثلاثة الأوائل من الطلاب النظاميين من كل فرقة إعفاء من المصروفات الدراسية، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الثاني، مضيفًا في تصريح اليوم الخميس: «أن مجلس الجامعة وافق أيضًا على وضع آليات موحدة لتكريم أوائل الدفعات من الطلاب النظاميين وطلاب الشعب والبرامج الخاصة، بناءً على المقترح المقدم من اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة».
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (3)

نائبة: هناك شبهات فساد تعليمي بشأن اختبار SAT

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة بشأن اختبار الـSAT، وهو اختصار لـScholastic Assessment Test، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقيس مدى جاهزية طلاب الثانوية للالتحاق بالجامعة الدولية أو الأمريكية، إذ أنه يقدم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحدة للمقارنة بين المتقدمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، ورسائل التوصية، وسيرهم الذاتية، ورسائل الحافز الخاصة بهم، ومن ثم الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]