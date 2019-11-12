بزيادة 6 مليارات جنيه.. كيف ارتفعت إيرادات مصر؟

ارتفع حجم الإيرادات العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 6.6 مليار جنيه، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب أرباح قناة السويس

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، لتسجل نحو 107.154 مليار جنيه، في مقابل نحو 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة بلغت نحو 6.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.

2.3 مليار جنيه فائض أولي خلال شهرين استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه

2.3 مليار جنيه فائض أولي خلال شهرين

استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات، حيث تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا.

ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن تحقيق فائض أولى فى الموازنة يأتى من خلال خفض نسبة العجز، وترشيد حجم الإنفاق العام، موضحا أنه للوصول للعجز المستهدف فى الموازنة لا بد من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تحقيق فرق عال في القيمة بينهم.

بينما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة تبلغ نحو 124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، على أن يصل إلى 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالي 2020-2021.

إيرادات الضرائب

بلغ إجمالي حجم الإيرادات الضريبية للدولة نحو 80.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 83.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019.



وسجل إجمالي حجم إيرادات الضرائب على الدخل نحو 23.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 22.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 7.2%.

وسجل إجمالي حجم إيرادات الضرائب على القيمة المضافة نحو 44.532 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 45.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019.

وبلغ إجمالي حجم إيرادات الضرائب على النشاط التجاري والصناعي نحو 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه.

وتستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه.

الإيرادات غير الضريبية

ارتفع إجمالي حجم الإيرادات غير الضريبية إلى نحو 26.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 58.4%.

كما زادت عوائد الملكية من الهيئات الاقتصادية لتصل إلى 10.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 6.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 4.1 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 66.2%.

قناة السويس

ارتفعت أرباح الأسهم من قناة السويس بنحو 2.5 مليار جنيه، لتسجل نحو 6.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، وبمعدل زيادة بلغ نحو 64.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018-2019.

كما ارتفعت أرباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية بنحو 900 مليون جنيه، لتسجل نحو 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، وبمعدل زيادة بلغ نحو 61.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018-2019.



