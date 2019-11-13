محمد ثروت: التليفزيون ظلمنى بعد وفاة أم كلثوم «حوار»

أغانى المهرجانات لا تليق بالفن المصرى.. كلمات الأغانى الوطنية التى قدمتها جعلت الشباب متحمسا لدخول الكلية الحربية.. «الكسل» سبب ابتعادى عن التمثيل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فنان من طراز فريد، حارب بجانب الهندسة لكى يكون مطربًا مميزًا، بدأ حياته الفنية كمطرب تميز فى أغانى الأطفال والأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية، تعاون معه كبار الملحنين على رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجى ومنير مراد ومحمد سلطان وحلمى بكر وعمار الشريعى، كما أنه عمل فى برامج الأطفال مع «ماما سميحة». إنه المطرب محمد ثروت، الذى اختفى تدريجيا فى السنوات العشر الأخيرة، ولكنه عاد للظهور مجددا ليثبت حضوره المميز فى أذهان جمهوره من خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

آخر ظهور لمحمد ثروت، كان يوم السبت الماضى عندما أحيا حفله الغنائى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى، وذلك بمشاركة فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ28، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية. محمد ثروت قال فى حوار لـ«التحرير»، إنه

آخر ظهور لمحمد ثروت، كان يوم السبت الماضى عندما أحيا حفله الغنائى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى، وذلك بمشاركة فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ28، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.

محمد ثروت قال فى حوار لـ«التحرير»، إنه يحب هذا المهرجان لأنه شاهد على بداياته، منذ أن كانت تترأسه الفنانة الكبيرة رتيبة الحفنى، ويرى أنه المكان الذى يجدد تألقه أمام الجماهير، كما كشف عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية واختفاء أغانى الأطفال، ورأيه فى سيطرة المهرجانات على الذوق العام للمصريين، ورد على من كان يقول إنه محسوب على أحد الأنظمة السياسية.. وإلى نص الحوار:

- فى البداية.. ما سر حرصك الدائم على الوجود فى مهرجان الموسيقى العربية؟

دائما أحرص على الوجود فى مهرجانات الموسيقى العربية منذ بداياته، حينما كانت تتولى رئاسته الفنانة الراحلة رتيبة الحفنى، كما أن مسرح دار الأوبرا شاهد على الكثير من التجارب الغنائية الخاصة بى، وأشعر بالسعادة عندما أرى ردود فعل إيجابية من جانب الجمهور، لها مذاق خاص معى.

سعيد بالوجود فى الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى المقامة حاليا، والتى لا تشهد اختلافات كثيرة عن الدورات السابقة، لأن نمط المهرجان واحد، مطربون من كل أنحاء الدول العربية يحضرون من أجل الوقوف أمام جمهور الأوبرا ليقدموا أغانيهم وأغانى غيرهم.

- ما سبب ابتعادك عن الساحة الفنية؟

أنا لم أبتعد، ولكنى عوّدت جمهورى على أن أقدم لهم الفن الذى يحترمهم، خاصة أن لى تاريخا كبيرا من الأغانى التى ما زالت عالقة فى أذهان الجماهير، فعلى مستوى الأغانى العاطفية هناك عدد من الأغانى لا تمحى، ومنها «حاسب على قلبى حاسب»، و«على مهلى» وغيرهما، كما أننى قدمت أغانى أطفال، وحفيدتى تسمعها حتى الآن مثل «طيور النورس»، و«جدو على»، كما أن لى بصمة فى الأغانى الوطنية والإنشاد الدينى؛ لذلك لم أختفِ من أذهان الجماهير.

- من وجهة نظرك.. لماذا اختفت أغانى الأطفال من على الساحة؟

عالم الأطفال اختفى تماما من على الساحة، لأن فى الماضى كان يوجد أكثر من برنامج يقدم محتوى يليق بهم، مثل «جنة الأطفال» و«أبلة فضيلة»، وغيرهما من البرامج التى تربينا عليها، أما الآن فأصبح الأطفال يستمعون إلى الأغانى الغريبة، ويتلقون ثقافتهم من «السوشيال ميديا»، وهذا غير صحيح، لذلك يجب علينا أن نعيد صنع المحتوى الذى يخاطب عقولهم.

- كيف ترى سيطرة ما يسمى بأغانى المهرجانات على الذوق العام للمصريين؟

لا أحب أن أعلق على هذا الأمر، ولكن الفن يجب ألا يخرج عن الذوق العام وعن التقاليد التى تربينا عليها، لذلك لا يمكن أن نطلق على المهرجانات فنا لأنها لا تليق بالثقافة المصرية، وتحفّظى على المهرجانات هو كلماتها التى تخرج عن السياق العام، وأطالب الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بأن يجلس مع من يغنون هذه الأغانى لأنها لا تجوز أن تخرج من مصر بهذا الشكل.

- هل الفنان محمد ثروت تعرض للظلم فى مشواره الفنى؟

أنا راضٍ عن مشوارى الفنى، ويكفينى فخرا أننى تعاملت مع أعلام الموسيقى فى العالم العربى، وعلى رأسهم بليغ حمدى والموسيقار محمد عبد الوهاب، ومحمد سلطان وعمار الشريعى، ولا يوجد شك فى أن الجماهير المصرية تستطيع تقييم هذا بشكل جيد، ولكننى ظُلمت فى المرحلة الانتقالية بعد وفاة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كل جيلى ظُلم، حتى التليفزيون كان يتجاهلنا عندما يذكر كل أسماء الفنانين إلا أبناء جيلى، ولا أعرف ما السبب فى ذلك! كما أنهم لم يذيعوا أغانينا.

- ما صحة أنك كنت محسوبًا على أحد الأنظمة السياسية؟

لم يحدث قط، وهذا كلام تم تداوله فقط، ودعنا نتحدث عمّا سيحاسبنا عليه ربنا، أنا تركت من فنى ما سيظل موجودًا فى أذهان الجماهير، كما أن الأغانى الوطنية التى قدمتها من أجل مصر أراهن عليها حتى الآن، وكلمات هذه الأغانى الوطنية جعلت الكثير من الشباب متحمسا لدخول الكلية الحربية، فحينما نتحدث عن الوطن يجب أن نتكلم بكل احترام وهيبة.

- ما سبب ابتعادك عن التمثيل؟

كسلان.. كما أحب أن أشير إلى أن المهندس محمد ثروت ساعدنى فى أن أحافظ على المطرب محمد ثروت، وأحب أن أوجه نصيحة لكل شاب موهوب، أكمل دراستك حتى تتخرج، لأنه لولا كونى مهندسًا لما حافظت على فنى.

- ماذا عن أعمالك القادمة؟

أجهز لأغنية جديدة مع الفنان محمد رحيم، وستكون مفاجأة لأنها تركيبة مختلفة عما اعتاده الجمهور منى.