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محمد ثروت: التليفزيون ظلمنى بعد وفاة أم كلثوم «حوار»

أغانى المهرجانات لا تليق بالفن المصرى.. كلمات الأغانى الوطنية التى قدمتها جعلت الشباب متحمسا لدخول الكلية الحربية.. «الكسل» سبب ابتعادى عن التمثيل
تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
محمد ثروت
محمد ثروت
فنان من طراز فريد، حارب بجانب الهندسة لكى يكون مطربًا مميزًا، بدأ حياته الفنية كمطرب تميز فى أغانى الأطفال والأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية، تعاون معه كبار الملحنين على رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجى ومنير مراد ومحمد سلطان وحلمى بكر وعمار الشريعى، كما أنه عمل فى برامج الأطفال مع «ماما سميحة». إنه المطرب محمد ثروت، الذى اختفى تدريجيا فى السنوات العشر الأخيرة، ولكنه عاد للظهور مجددا ليثبت حضوره المميز فى أذهان جمهوره من خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية.
آخر ظهور لمحمد ثروت، كان يوم السبت الماضى عندما أحيا حفله الغنائى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى، وذلك بمشاركة فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ28، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية. محمد ثروت قال فى حوار لـ«التحرير»، إنه
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رامى-جمال

بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».
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أصالة ترد على معجبة وصفتاها بـ«القوية»: «قوية وحصل فيا كل ده»

اختتمت المطربة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها، منها: "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، وأثناء تقديم أصالة أغنية "حاجة متخصكش"، قالت إحدى الحاضرات لها: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد الأخيرة: "قوية وحصل فيا كل ده"، وتابعت: "على العموم خدوا الكلام انسوه"، دون أن تفسر ماذا حدث لها، وعادت بعدها واستكملت فقرتها.
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وزيرة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

اختتمت اليوم الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائر مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف ومجموعة من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الأولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالى جوائز قدرها 150 ألف جنيه.
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دار-الاوبرا-المصرية

احتفالية بالأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها

تحتفل دار الأوبرا على مرور 150 عاما على تأسيسها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تؤسس دارا للأوبرا (الأوبرا الخديوية) والتى جاءت انعكاسا لريادة أقدم الحضارات الإنسانية، وأكدت أن الأوبرا المصرية تعد امتدادا لسابقتها ونجحت من خلال ألوان فنية جادة فى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة. وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إنه بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا تقام احتفالية كبرى فى الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر على المسرح الكبير تكرم خلالها وزيرة الثقافة 12 شخصية من رواد فنون الأوبرا.
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أصالة عن حفلها بالأوبرا: انتظروني وكلي شوق للقاء

عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، المقام بدار الأوبرا، وروجت لحفلها المقام فى 12 نوفمبر، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد مُرّه". وتابعت: "هنا بعد غدٍ في مصر وتحديدًا في دار الأوبرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويا ونشبك أيادينا معا، وسنحلم بحياة نرجوها".
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الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
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هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
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