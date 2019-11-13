ماذا ينتظر البريكست بعد الانتخابات البريطانية؟

يعتبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قضية رئيسة في الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المقرر أن تنطلق قبل منتصف ديسمبر المقبل، وسط أزمات سياسية تتعلق بالبريكست.

تحرير:محمود نبيل ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

البريكست

دومًا ما تترك الأحداث السياسية في بريطانيا، تأثيرها الكبير على مجريات الأمور والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعثر إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف في القضية الأهم والأبرز على مستوى السياسة البريطانية. وتسعى التحليلات السياسية لمعرفة التأثير المتوقع للانتخابات العامة، والتي ستقام في 12 ديسمبر المقبل، على سير الأمور في مفاوضات البريكست، خاصة بعد أن تم مد فترة التفاوض إلى نهاية يناير المقبل، ليكون الموعد النهائي لخروج بريطانيا.

هل تشهد بريطانيا حكومة ائتلافية؟ وبدراسة العديد من الظروف والتوقعات الخاصة بالانتخابات، فإن فوز المحافظين بدون أغلبية، لن يجلب حكومة ائتلافية، حيث استبعدت الحكومة تشكيل اتفاق انتخابي مع حزب البريكست خلال الحملة، ولكن إذا كان المحافظون أقل من الأغلبية، وفاز حزب البريكست بعدد قليل من المقاعد الحاسمة،