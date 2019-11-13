ماذا ينتظر البريكست بعد الانتخابات البريطانية؟

يعتبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قضية رئيسة في الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المقرر أن تنطلق قبل منتصف ديسمبر المقبل، وسط أزمات سياسية تتعلق بالبريكست.
دومًا ما تترك الأحداث السياسية في بريطانيا، تأثيرها الكبير على مجريات الأمور والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعثر إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف في القضية الأهم والأبرز على مستوى السياسة البريطانية.
وتسعى التحليلات السياسية لمعرفة التأثير المتوقع للانتخابات العامة، والتي ستقام في 12 ديسمبر المقبل، على سير الأمور في مفاوضات البريكست، خاصة بعد أن تم مد فترة التفاوض إلى نهاية يناير المقبل، ليكون الموعد النهائي لخروج بريطانيا.
هل تشهد بريطانيا حكومة ائتلافية؟
وبدراسة العديد من الظروف والتوقعات الخاصة بالانتخابات، فإن فوز المحافظين بدون أغلبية، لن يجلب حكومة ائتلافية، حيث استبعدت الحكومة تشكيل اتفاق انتخابي مع حزب البريكست خلال الحملة، ولكن إذا كان المحافظون أقل من الأغلبية، وفاز حزب البريكست بعدد قليل من المقاعد الحاسمة،
هل تشهد بريطانيا حكومة ائتلافية؟
وبدراسة العديد من الظروف والتوقعات الخاصة بالانتخابات، فإن فوز المحافظين بدون أغلبية، لن يجلب حكومة ائتلافية، حيث استبعدت الحكومة تشكيل اتفاق انتخابي مع حزب البريكست خلال الحملة، ولكن إذا كان المحافظون أقل من الأغلبية، وفاز حزب البريكست بعدد قليل من المقاعد الحاسمة، فقد يختار دعم المحافظين في قضايا محددة من أجل إنهاء أزمة خروج بريطانيا من اليورو.
المؤشرات السابقة تؤكد أن التحالف المؤقت هو أرجح الخيارات في الوقت الحالي، وذلك بعيدًا عن تشكيل حكومة ائتلافية رسمية.
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ماذا لو أصبح جيرمي كوربين رئيسًا للحكومة؟
حزب العمل ملتزم بإجراء استفتاء آخر حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، وحال صوتت البلاد لصالح البقاء في اليورو، فستستمر حرية الحركة والتجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه حتى لو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا، فقد يحاول حزب العمال الحفاظ على حرية الحركة، مما يعني أن مواطني بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيظلون قادرين على العيش والعمل في أي بلد يختارونه.
وتم إقرار اقتراح بهذا المعنى في مؤتمر حزب العمل لعام 2019، غير أنه لا يزال هناك حاجة لانتظار البيان الانتخابي لحزب العمل لمعرفة ما إذا كان سيصبح تعهدًا رسميًا للسياسة المتوقعة للحزب من عدمه، وهو الأمر الذي أيضًا يمكن استخدامه كورقة انتخابية رابحة للحزب، خاصة في ظل حساسية هذا الملف في البريكست بشكل عام.
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كيف سيسافر البريطانيون لأوروبا بعد البريكست؟
من غير المرجح أن يتم تقديم التأشيرات، ما لم تتدهور العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير، لكن ذلك يعتمد جزئيًا على ما إذا كانت المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي باتفاق من عدمه، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تغير المواقف في العديد من النقاط التفاوضية الحساسة بين الجانبين.
وتثير تلك الإشكالية أزمة كبيرة في بريطانيا، خاصة في ظل مخاوف المواطنين من مواجهة صعوبات في التنقل وحرية الحركة إلى داخل الاتحاد الأوروبي، والذي يظل يراهن على هذه الورقة لإطالة أمد المفاوضات بين لندن وبروكسل.
ولا شك أن الخروج باتفاق مرضي للجانبين، سيعني أن السفر بين الطرفين لن يتطلب تأشيرة دخول، وهو الأمر الذي تسعى الأطراف السياسية في بريطانيا لتأمينه خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم استخدامه ككارت رئيسي في الانتخابات العامة المقبلة.
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وحال كان هناك خروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فسيتم معاملة المملكة المتحدة على الفور من قبل دول اليورو على أنها "دولة ثالثة"، مما يجعلها تعادل البلدان الأخرى غير التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السيناريو، سيتوقف الأمر على المملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي، لتقرر ما إذا كانت التأشيرات ضرورية للسفر بينهما.