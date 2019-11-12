كامل الوزير: حريصون على تقوية ربط الدول العربية

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

وزير النقل كامل الوزير - صورة أرشيفية

أكد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حرص مصر على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة.

وأضاف الوزير أن الهدف من ذلك تيسير قضايا النقل بين أجزاء الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة فى القطاع، وأن المكتب التنفيذي سوف يرفع توصياته بشأن الموضوعات المعروضة على اجتماع الدورة العادية رقم 32 لمجلس وزراء النقل